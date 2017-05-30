Олександр Чорноіваненко: ми маємо покращити економічне становище людей

За участі голови обласної ради Олександра Чорноіваненка відбулося засідання круглого столу, у ході якого обговорено проект обласного бюджету на 2018 рік та проект програми соціально-економічного розвитку.

У ході засідання фахівці зазначили, що доходи обласного бюджету на 2018 рік передбачають у розмірі 2248,5 млн. грн. З них: частка державної субвенції складатиме 53,8 %, дотації з державного бюджету – 9,2%, власні доходи – 37,0%. Стосовно власних доходів, то 80 % від загальної суми 831,7 млн. грн. складають податки з доходів фізичних осіб. Спеціалісти повідомили, що у проекті програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік передбачено зростання середньої заробітної плати до 7100 гривень з 1 січня, що збільшить власні надходження до обласного бюджету.

Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко наголосив на тому, що, у зв’язку зі зменшенням кількості працюючих та рівнем середньої заробітної плати по Україні (станом на червень 2017 року - 7377 грн), підвищення до 7100 грн по області - недостатнє.

- Головною складовою обласного бюджету є податок з доходів фізичних осіб. В області майже на 30 тисяч скоротилась кількість працюючих, що означає значне зменшення цих надходжень. Встановленням високого рівня середньої заробітної плати ми маємо компенсувати ці втрати та покращити економічне становище людей. Показник середньої 7100 грн у 2018 році є недостатнім, - зазначив Олександр Чорноіваненко.

Очільник облради підкреслив, що потрібно вести ефективну політику, щоб приваблювати нові інвестиції, а бізнес, який вже працює в області, йшов назустріч владі та виплачував зарплати хоча б на рівні середньої по Україні.

Після презентації проектів обласного бюджету і програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік, депутати обласної ради порушили питання, які, на їх думку, першочергово потрібно вирішити у наступному році. Зокрема, це стосувалося доріг на територіях області, в тому числі до опорних шкіл, ремонту закладів соціального захисту та недостатнього фінансування Криворізького ГЗК у місті Долинській.