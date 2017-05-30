В області відзначили День місцевого самоврядування

7 грудня в Україні традиційно відзначається День місцевого самоврядування. З нагоди цього свята в приміщенні Кіровоградського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Кропивницького відбулися урочистості, участь в яких взяв голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко.

Це знакове свято зібрало в одну велику родину представників органів місцевого самоврядування, депутатів рад усіх рівнів, керівників підприємств, голів квартальних ко-мітетів, ветеранів самоврядної ниви, журналістів.

З вітальним словом до присутніх звернувся голова обласної ради Олександр Чорноіваненко.

- Шановні друзі!Прийміть мої найщиріші привітання з Днем місцевого самоврядування!Стаття 5 Конституції України говорить, що єдиним джерелом влади в Україні є народ!Сьогодні в цьому залі сидять представники цього народу. Люди, які взяли на себе найвищу відповідальність - виконувати повноваження народу та держави. Я хочу висловити всім вам слова великої подяки. Дякую депутатському корпусу всіх рівнів за роботу, відкритість до людей. Я гордий тим, що в нас є суспільство, яке хоче взяти на себе відповідальність, вивчити та вирішити проблеми, які є в нашій області. Дякую працівникам виконавчих апаратів, сільських, селищних і районних рад, адже ви передаєте найкращі традиції місцевого самоврядування з року в рік. Хай Бог вас оберігає, хай у ваших сім’ях, колективах і територіях буде злагода!

За доброю традицією, працівників місцевого самоврядування відзначили Почесною грамотою та Подякою Кіровоградської обласної ради та вручили цінні подарунки.

Серед нагороджених, зокрема, були й представники Петрівщини.

Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджено:

САМОХВАЛ Тамару Василівну - депутата Петрівської районної ради, завідувача Балахівським дошкільним навчальним закладом.

Грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджено:

ГАВРИЛОВУ Валентину Олексіївну - секретаря Ганнівської сільської ради, Петрівський район

Після нагородження для всіх присутніх відбувся святковий концерт за участі народного ансамблю бального танцю «Конвалія» та місцевих вокалістів.