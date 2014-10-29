Пенсійний фонд інформує

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 281 «Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України», Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області припиняє свою діяльність шляхом приєднання до головного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області, яке буде правонаступником всіх прав та обов’язків Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дані про перебування юридичної особи в процесі припинення внесені 22.11.2017р.

І. Хованюк, голова комісії з припинення управління