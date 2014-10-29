Служба 101 інформує і застерігає

Шановні жителі та гості району!

Уже зовсім скоро розпочинаються Новорічні та Різдвяні свята. Саме їх з нетерпінням очікують як діти, так і дорослі. Бенгальські вогники, серпантин, запах хвої, передчуття чогось нового. Довкола царює атмосфера радості та гарного настрою. Здавалося б, ніщо не може віщувати ніякої біди, проте навіть одна помилка чи секундний недогляд може не лише зіпсувати настрій, а й позбавити вас даху над головою, а також здоров’я та життя. Тож, аби горе не постукало до вашої оселі, не забувайте прості істини правил пожежної безпеки, і тоді ваш домашній затишок буде збережено.

Основним атрибутом новорічних свят є ялинка, до речі, при її встановленні необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Це зрозуміло, адже найменша необережність при влаштуванні електрогірлянди або застосування джерел відкритого вогню (свічок), розпалювання бенгальських вогнів у приміщеннях, де встановлена новорічна красуня, можуть призвести до пожежі. До цього слід додати, що часто-густо ялинки прикрашають ще й легкозаймистими іграшками, а це значно ускладнює пожежонебезпечну ситуацію.

Пам’ятайте, що використання піротехніки, особливо несертифікованої, може викликати страшні наслідки, які, скоріше за все, призведуть до каліцтва або, навіть, до смерті.

Не забувайте про це ні на мить, і тоді вам не прийдеться ні про що жалкувати. Сподіваємося, що виконання вище перелічених, на перший погляд нескладних порад, дозволить уникнути будь-яких надзвичайних ситуацій і зробить новорічні свята веселими і радісними, сповненими різноманітними приємностями, а головне - безпечними.

Володимир Малюта, начальник Петрівського РС Управління ДСНС України в області