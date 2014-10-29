Працівники поліції викрили раніше судимого чоловіка у крадіжках із домоволодінь односельців

Кримінальна хроніка

Своїми діями громадянин завдав матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму близько 1000 гривень. За вчинене особі загрожує покарання – до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

До Петрівського відділення поліції надійшли повідомлення про крадіжки виробів із металу від двох мешканців одного з сіл району.

На місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу, інформацію про вчинення злочинів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Вже через декілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився односелець потерпілих, який проживає на сусідній вулиці та межує городом із земельними ділянками заявників. Раніше чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за корисливі злочини і злочини проти життя та здоров’я особи, у даний час має не зняту та не погашену в установленому порядку судимість.

Крадене правоохоронці вилучили», - розповів в.о. начальника Петрівського відділення поліції Віталій Косенко.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України «Крадіжка». За скоєне чоловіку за-грожує до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

За матеріалами Петрівського відділення Долинського відділу поліції Кіровоградської області