Заробітна плата по Петрівському району за ІІІ квартал 2017 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівникові Петрівського району, по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІІІ квартал 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зросла на 46% і становила 5689 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Рівень заробітної плати по району становив 94,3% середнього рівня по Кіровоградській області.

Головне управління статистики у Кіровоградській області