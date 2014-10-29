Мовний лікбез

“Більша половина”. Неправильно!

Половина – це одна з двох рівних частин, на які поділене ціле. Тому нелогічно говорити про більшу чи меншу половину. У реченнях “Я переклав більше половини тексту”, “Вона переглянула більшу половину фільму” – мовностилістична помилка. Зміст речень можна передати по-різному. Можливі варіанти: “Я переклав більше ніж (як) половину тексту”, “Вона переглянула більшу частину фільму”.

Почекай “пару хвилин” чи “кілька хвилин”?

Основні значення слова пара пов’язані з позначенням двох однорідних предметів, що вживаються чи діють разом, становлять одне ціле чи комплект, є двома однаковими частинами чогось цілого: “пара коней”, “пара чобіт”, “пара ножиць”, “закохана пара”, “молода пара”, “життя в парі”, “не до пари”,. ненормативними є вислови: “сказати пару слів”, “зайшов на пару хвилин”, “прийду за пару днів”. Отже, правильно “сказати кілька “декілька слів”, “зайти на кілька хвилин”, “прийду за кілька днів”.

Коли передплачуємо, а коли підписуємо?

Слово підписка в українській мові поширене у значенні “письмове зобов’язання про щось”, наприклад: “підписка про невиїзд”, “підписка про те, що буду мовчати” та ін.

Замовлення на придбання газет, журналів , а також деяких інших видань, грошове зобов’язання з попереднім внеском треба називати не підпискою, а передплатою. Природними є і споріднені слова передплатити, передплатник.

Отже, газети та журнали передплачуємо.

Словом можна і нехотячи образити (про слово перестарілий)

Серед тих значень, що має український суфікс пере - звертаємо увагу на те, яке є у словах переспілий, передержаний тощо. Отже, є “спілий овоч”, “спілий помідор” і відповідно – переспілий. І аналогічно – старий, старіти і, мабуть, від нього дієприкметник перестарілий (а, можливо, тільки буквальний переклад російського престарелый?), тобто це щось більше, ніж старий. Такий відтінок має і слово престарілий, яке зафіксоване у словниках, уживається (як і слово перестарілий) у побутовому мовленні, у пресі. А хіба Ви не відчуваєте насмішки у вислові, який й зараз побутує у нас- “піти на заслужений відпочинок”?

Поцікавтеся, чи у європейських мовах, які ви знаєте, існують подібні вислови.

Як варіант “перестарілу” людину можна називати “людиною поважного віку”.

(Далі буде)