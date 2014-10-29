Олександр Поворознюк: лише «Динамо» та «Шахтар» можуть запропонувати гравцям кращі умови, ніж в «Інгульці»

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Президент ФК «Інгулець» Олександр Поворознюк у інтерв’ю «Sport Arena» розповів про великі зміни у порівнянні з весною, відкрив секрет, чи продав би своїх лідерів та розповів, чому п’є снодійні.

«Коли заявили про свої плани, нам не зарахували шість чистих м’ячів»

– Олександре Григоровичу, згадаймо: на перший сезон Інгульця у першій лізі припала адаптація, акліматизація. А вже зараз другий – і відразу боротьба за медалі. Клуб готовий до підвищення у класі? Таке завдання стоїть офіційно?

– Я завжди наголошую на тому, що перед командою стоїть завдання виходу в Прем’єр-лігу, а от Сергій Лавриненко більш обережний у своїх висловлюваннях. Коли на початку сезону ми заявили про свої плани, то в перших восьми матчах нам шість «чистих» м’ячів не зарахували. Команду просто знищували. Я можу зрозуміти Лавриненка, він реально бачить яке ставлення до команди з боку арбітрів. Звичайно, Сергій Дмитрович хоче, щоб команда пробилася до УПЛ і все для цього робить.

– У вас в команді — найкращий бомбардир, один із трьох найстабільніших гравців ліги, а також відразу декілька гравців із медалями ПФЛ. Нинішнім складом задоволені?

– Складно було весною запрошувати футболістів, але вже влітку, завдяки спортивним результатам, сформували такий боєздатний колектив. Зрозуміло, що тоді клуб не мав авторитету, досить часто змінювалися тренери. Зараз у нас кваліфіковані гравці, амбітний тренер. Впевнений, що саме цей колектив зможе вирішити завдання виходу до Прем’єр-ліги.

«Запрошуватимемо лише виконавців, які вище класом за наших нинішніх гравців»

– На які кадрові зміни можна очікувати під час зимової перерви?

– Хочемо підсилитися трьома футболістами. Якщо бути відвертим, то навіть цим складом, який у нас зараз є, зможемо гідно зіграти у весняній частині, досягти поставлених цілей. Необхідно дати додатковий поштовх Акименку, Ганєву. Треба посилити конкуренцію.

– Хто вже залишив клуб?

– З Локтіоновим домовлялися, що він дограє сезон і потім самотужки вирішуватиме свою спортивну долю. Вже в осінній частині сезону Роман мріяв пограти за кордоном. Він просто підтримував форму і допомагав нам, чим міг. Якщо підходити з позиції президента клубу, то я б наших лідерів не продав, адже ті ж Акименко, Ганєв, Гончаренко є для нас важливими.

Більше того, знаю, що гравці навіть нікуди не захотіли б йти з команди. Але все можливо лише тоді, коли їм за-пропонували б якісь солідні фінансові умови. Зараз кожен думає про фінансову стабільність. Футболісти піклуються про свої сім’ї і про своє майбутнє.

На сьогоднішній день лише «Динамо» та «Шахтар» можуть запропонувати гравцям кращі умови, ніж в «Інгульці». З гравцями, які залишили колектив, у нас немає жодних непорозумінь. Наприклад, Медведєву, який вже залишив команду, дали можливість підписати повноцінний контракт з іншою командою, а не їздити по орендах. Будемо за ним спостерігати, адже він молодий гравець, який може проявити себе. Олександру зараз необхідна ігрова практика, а в нашій команді він поки не міг конкурувати за місце в основному складі. Якщо Олександр прогресуватиме, то будемо готові продовжити з ним співпрацю.

– Хто вам найбільше сподобався з молодих гравців «Інгульця-2»? Хтось із них отримає свій шанс на зборах основної команди?

– Не називатиму прізвищ, адже раніше мали необережність виділити декількох гравців, які, в підсумку, перестали прогресувати. Данильченко мав шанс потрапити до основної команди, але десь спіймав зіркову хворобу, знизив до себе вимоги. Зараз Данильченко не потрапляє навіть в основу «Інгульця-2».

– Вже можете оголосити про перші придбання?

- Наше перше придбання – В’ячеслав Піднебенной. Про інші трансфери говоритимемо тоді, коли підпишемо контракти. Будемо продивлятися нападника, воротаря, флангового півзахисника. Запрошуватимемо лише кваліфікованих виконавців, які будуть вище класом за наших нинішніх гравців. Немає сенсу брати в команду гравців задля кількості.

«Відносно нового стадіону – все йде за графіком»

– Які суперники вам сподобалися в цьому сезоні?

– Особисто перебував у Луцьку на грі з «Волинню», в тому матчі зіграли внічию 1:1. В Інтернеті зразу написали, що «Волинь» зупинила «Інгулець». Навіть Кварцяному смішно стало з цього вислову. «Волинь» – команда з традиціями, яка грала в Прем’єр-лізі, а про «Інгулець» мало хто знав раніше. Звичайно, в тому матчі ми розраховували лише на перемогу.

– Кого вважатимете своїм головним конкурентом?

– «Арсенал», «Полтава», «Колос», «Геліос», «Десна» та «Інгулець» претендуватимуть на вихід до Прем’єр-ліги. Глядачі матимуть змогу побачити запеклу боротьбу.

– Відзначите один матч півріччя, який вам найбільше сподобався?

– Сподобалася гра з «Арсеналом». Коли приїхав на матч, то відчув неймовірне налаштування гравців. Тож у мене була внутрішня впевненість. Вірив у перемогу своєї команди. За весь матч команди створили десь п’ять моментів, але була справжня чоловіча боротьба. Добре, що змогли реалізувати один із своїх моментів. У другому таймі повністю переграли суперників.

– Як будете готуватися до весняної частини сезону? Дати, місця проведення зборів, зимові турніри для участі…

– 18 лютого команда вилітає на збори до Туреччини, а шостого березня повертається в Україну. Перед цим два збори проведемо в Україні, місце проведення обиратимуть наші тренери. У нас є всі умови для підготовки на базі, але якщо головний тренер вважатиме за потрібне тренуватися в іншому місті, то розмірковуватимемо над цим. Детально такі моменти ще не обговорювали, але на останній нашій зустрічі Лавриненко підкреслив, що планується провести два збори на нашій базі.

– Раніше ви проводили «Кубок Поворознюка». Цього року плануєте такий турнір?

– Якщо треба буде його провести вдома, зробимо грошову компенсацію для команд, щоб їх заохотити. Без проблем проведемо ці змагання за необхідності.

– Як іде будівництво стадіону?

– Чекаємо на сприятливі погодні умови. Коли тільки почне підмерзати, тоді почнемо всі роботи, адже зараз неможливо заїхати на ділянку. Поки в нас все йде за графіком – проводимо конкурс, консультації зі спеціалістами, в тому числі й з ФІФА, набираємо темп.

– Розкажіть про ребрендинг. Хто автор зміни гербу та фірмового стилю?

– Повністю ним задоволений. Найголовніше, що все пов’язано з основними критеріями того краю, де ми проживаємо. Конкретні імена не називатиму. Хай це залишиться таємницею. Скажу лише, що це спільна творчість жителів нашого краю з клубним менеджментом.

«Хочу, щоб мене почули всі агенти: у нас із Лавриненком повне взаємопорозуміння»

– «Олександрія» за ці кілька років пробилася у єврокубки, «Зірка» — в УПЛ. «Інгулець» рівняється на земляків?

– Я роблю все те, що запланував. Захотів виграти Кубок України серед аматорів – досяг своєї мети. Я не дивився на «Олександрію» чи «Зірку», просто йшов до своїх цілей. З «Олександрією» постійно підтримуємо стосунки. Допомагаємо один одному. З Сергієм Кузьменком у нас дружні відносини. Разом з губернатором плануємо зробити якісну дорогу в регіоні до аеропорту. При цьому вважаю, що на сьогоднішній день «Зірка» нам не конкурент.

– Чого чекати від весняної частини сезону? У Лавриненка є кредит довіри?

– Мені багато людей телефонує, пропонують послуги тренера, але «Інгулець» не потребує зміни головного тренера. Хочу, щоб мене почули всі агенти та інші люди, які пропонують мені свої кандидатури. У нас із Лавриненком повне взаємопорозуміння. Сергій Дмитрович відповідає моїм принципам життя. У кожного тренера можуть бути невдалі періоди в його кар’єрі. Сергій Лавриненко повністю мене влаштовує.

– Коли почуємо ім’я головного тренера «Інгульця-2?»

– До Нового року всі дізнаються хто поведе «Інгулець-2» до нових вершин. Навесні всі побачать зовсім інший футбол у виконанні другої команди.

– Сумуєте за офіційним сезоном?

– Саме так і є. Не можу дочекатися весняної частини чемпіонату. Навіть використовую снодійне, бо не можу заснути, настільки хочеться пошвидше повернутися до нового сезону. А якщо серйозно, то хочеться, щоб команда продовжила свої вдалі виступи і вийшла в Прем’єр-лігу.

Ярослав Кроха, Sport Arena

На знімку: Олександр Поворознюк ділиться враженнями про матч своєї команди з головним тренером «Балкан» Андрієм Пархоменком після перемоги над гостями з мінімальною перевагою 1:0.