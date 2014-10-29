Козачата змагалися за перемогу

Днями Українська армія, а разом із нею і наша Петрівщина відзначали свято народної мужності, вшановуючи своїх теперішніх захисників, воїнів-ветеранів та усіх, причетних до цієї мужньої професії.

Шлях утворення та формування Українського війська такий же непростий, як і становлення самостійної держави Україна. Січові стрільці, Галицька армія, армія Української Народної Республіки, Українська повстанська армія, Збройні сили України – так у різні часи називалося українське військо, яке було призване боронити націю.

Українська армія та гідність, відданість і патріотизм сьогодні засяяли новими гранями. Наша армія стала краще оснащеною, зміцнілою завдяки підтримці держави, волонтерського руху та любові до Батьківщини. Ми пишаємося тим, що в історії нашої славної країни є багато прикладів того, як треба любити і захищати свій край.

За сприяння керівництва району,з нагоди Дня Збройних сил України, козацькі розваги пройшли і на Петрівщині. У щорічному районному конкурсі «Козацькому роду нема переводу» в спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» юні учасники змагалися за звання найбільш сильних, спритних, розумних та кмітливих. Активними гравцями виступили команди учнівської молоді загальноосвітніх шкіл району: «Козак» з Петрівського НВО; «Хутор» з Пет-рівської ЗШ І-ІІІ ст.; «Хортиця» з Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст.; «Слава козацька» з Новостародубської ЗШ І-ІІ ст.; «Сини України» з Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ст.; «Булава» з Луганської ЗШ І-ІІІ ст. та «Козаки» з Володимирівської ЗШ І-ІІ ст. Основною метою проведених змагань було виховання патріотичних почуттів, взаєморозуміння, дружби та поваги один до одного.

Урочистості розпочалися з виконання Гімну України та вшанування воїнів, загиблих у боротьбі за цілісність держави, хвилиною мовчання.

Почесними гостями конкурсної програми виступили голова РДА Сергій Завалій та голова райради Тамара Сакара, які привітали усіх присутніх, побажавши миру і добра, а у змаганнях - перемоги найсильнішим. Також керівники району нагородили грамотами, медалями та кубками переможців спортивних змагань з кульової стрільби, шашок та дартсу, проведених напередодні.

Безпосередньо ж конкурсна програма складалася із 5 завдань: «Представлення команди», де учням необхідно було презентувати назву своєї команди - гасло, навчальний заклад, виконати стройову пісню українською мовою у русі зі стройовим кроком на місці, перешикуватись з шеренги по одному в шеренгу по два і виконати повороти на місці. У сучасний тривожний час всі ми добре розуміємо, щоб врятувати своє життя, потрібно володіти певними навичками. Одним з таких умінь була вправа «Вдягання протигаза на швидкість». Фізичну силу і міць командного духу учасники демонстрували у конкурсах «Згинання та розгинання рук в упорі лежачи» та «Перетягування каната». До конкурсу «Стрільба з пневматичної гвинтівки» конкурсанти підготувалися заздалегідь і провели його на місцях.

Світле почуття Батьківщини. Це Берег твого життя. Батьківській поріг, розквітла калина під вікном рідної до-мівки, рідна мова, лелечине гніздо на клуні, мамина посмішка зі сльозою на щоці. І зараз хочеться вірити, що вже у найближчому майбутньому звуки пострілів знову можна буде почути лише у тирі.

Команди майбутніх воїнів оцінювало журі, до складу якого увійшли : Наталія Гавриленко, начальник відділу освіти Петрівської райдержадміністрації; Григорій Москалець, директор КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти»; Віталій Ґава, заступник військового комісара Петрівського районного військового комісаріату; Олег Гіюк, голова районної організації ветеранів України; Дмитро Суліма, методист районного методичного кабінету та Олександр Хрокало, учасник антитерористичної операції на сході України.

Суддям було доволі складно визначити переможця серед команд, тому що кожна з них доклала максимум зусиль. Розподіл місць відбувався за сумою набраних очок.

І все ж, незважаючи на складний вибір, члени журі таки визначили переможців, тож Грамотами Петрівської районної державної адміністрації і Петрівського районного військового комісаріату та цінними подарунками нагороджені команди: за зайняте III місце - «Залізні вовки» Іскрівської ЗШ I-III ступенів; «Козак» Петрівського НВО за зайняте II місце а, перемогу здобула команда «Слава козацька» з Новостародубської ЗШ I-III ступенів, виборовши І призове місце.

Всі інші команди-учасниці отримали дипломи Петрівської районної державної адміністрації та Петрівського ра-йонного військового комісаріату, а також призи у різних номінаціях.

Учасники та гості свята здійснили цікаву подорож у дивовижний світ чоловічої сили і краси, кмітливості і майстерності. Усі переконалися, що захист України у майбутньому - в надійних руках, бо козацькому роду нема переводу!

Олена Приходкова.

На знімках: керівники району Сергій Завалій і Тамара Сакара вручають кубок переможця у змаганні з кульової стрільби Валентині Бабій; учасники шашкового турніру в приміщенні територіального центру соціального обслуговування населення змагаються за призові місця; учні Петрівського НВО виконують вправи віджимання від полу; команда-переможців Новостародубської ЗШ І-ІІІст. вправляється у розбиранні і складанні автоматичної зброї; спільне фото на пам’ять усіх учасників районного конкурсу «Козацькі розваги».