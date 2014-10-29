Місцеве самоврядування – спосіб самоорганізації суспільства

Світ влаштований так, що всі живі істоти задля виживання і розвитку виду об’єд-нуються в певні спільноти, побудовані на принципах ієрархії. У тваринному світі панує право сили – хто сильніший, того й інші сприймають, як вожака. В людському первісному суспільстві була подібна ж ситуація. Та з розвитком виробничих відносин змінювалися і відносини суспільні, право брутальної сили все більше відходило на задній план, стали розвиватися інститути самоорганізації суспільства. В античному світі помітну роль грали вже принципи демократії, правового регулювання сус-пільних відносин. Недаремно основні засади саме римського права стали фундаментальними і для сучасного правопорядку.

В Україні засади демократичного устрою суспільства мають давнє і глибоке коріння. І наші предки русичі, і козацька спільнота вважали найвищим органом законодавчої влади народне віче, а Конституція Пилипа Орлика вважається першою в світі.

Джерелом влади в Україні є народ, а основою самоорганізації суспільства – органи місцевого самоврядування. Термін «самоврядування» говорить сам за себе – громада вирішує всі свої проблеми, делегуючи відповідні повноваження демократично обраним її представникам. Тож День місцевого самоврядування є дійсно всенародним святом, святом демократії.

З цієї нагоди минулої п’ятниці в районному Будинку культури відбувся святковий захід, в якому взяли участь представники депутатського корпусу всіх рівнів, очільники місцевих громад, керівництво району.

Учасників заходу перш за все привітала голова районної ради Тамара Сакара. Вона зазначила, що День місцевого самоврядування – свято всенародне, адже ми всі разом розбудовуємо нашу державу, намагаємося перетворити її на сучасну, сильну і процвітаючу.

Тамара Вікторівна згадала добрим словом тих, хто багато років віддав роботі в органах місцевої влади, чий досвід і мудрість вона і всі її колеги високо цінують. Вона висловила щиру вдячність працівникам ра-йонної ради та районної державної адміністрації, депутатському корпусу за дружню співпрацю, підтримку і корисні поради. Особлива подяка – сільським і селищним головам, які перебувають на «передовій», виконуючи функції держави, щодня спілкуючись з людьми, живучи їхніми проблемами і вирішуючи їх.

- Ми багато робимо задля поліпшення життя людей. Будуємо і ремонтуємо ФАПи, встановлюємо дитячі майданчики, освітлюємо вулиці, ремонтуємо дороги, приміщення різноманітних установ, впорядковуємо населені пункти, спільними зусиллями зробимо центральну районну лікарню затишною, комфортною для роботи медичного персоналу і перебування в ній хворих. Є всі передумови, щоб наш район став одним з кращих в області, справжнім флагманом і прикладом для інших, – зазначила Т.Сакара. Вона побажала всім присутнім здоров’я, добробуту, щастя і миру та запросила до слова свого колегу, соратника і доброго товариша – голову районної державної адміністрації Сергія Завалія.

- Ми всі разом працюємо задля того, щоб Петрівський район став кращим, його населені пункти впорядкованішими і комфорт-нішими для проживання. Запорукою успішної роботи є дружні, партнерські стосунки між райдержадміністрацією, районною, сільськими і селищними радами, депутатським корпусом. Саме так і потрібно працювати, незважаючи на те, що серед депутатів є представники різних політичних партій. У районі єдиною політикою повинна бути турбота про розвиток району, добробут людей. Робота задля громади – найкраща політика, і саме в цьому наш район є гарним прикладом взаємодії як гілок влади, так і громадських та політичних формувань, – наголосив Сергій Володимирович. Він також тепло поздоровив присутніх зі святом, побажав благополуччя і миру. Завершив же свій виступ словами: «Слава Україні і слава місцевому самоврядуванню!».

Після цього голова району вручив Тамарі Сакарі квіти, а також високу нагороду – грамоту Верховної Ради України.

Т.Сакара і С.Завалій також вручили нагороди групі депутатів та працівників органів місцевого самоврядування.

Почесною грамотою Петрівської районної ради і Петрівської районної державної адміністрації нагороджені: Наталія Бісерова – головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату районної ради; Іван Дубовик – депутат Зеленської сільської ради; Людмила Казіцька – секретар Петрівської сільської ради; Володимир Корчагін – депутат Чечеліївської сільської ради; Сергій Лавріненко – колишній Червонокостянтинівський сільський голова; Олена Неклеса – завідувач сектору Петрівської районної ради з реєстрації місця проживання фізичних осіб; Наталія Руткович – секретар Іскрівської сільської ради; Віктор Стець – начальник комунального підприємства «Господар ІК», депутат Петрівської районної ради сьомого скликання; Гліб Хомич – депутат Новостародубської сільської ради; Лариса Юрченко – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Петрівської районної ради.

В художній частині заходу виступили: Катерина Карабилова (пісня у її виконанні стала прологом до зібрання); хоровий колектив посадовців державної служби та органів місцевого самоврядування «Душа співає», переможець районного конкурсу аматорських хорових колективів «Битва хорів», володар спеціального кубку конкурсу (керівник - Наталія Подкопаєва); вокальний дует у складі Катерини Карабилової та Юлії Білої; сама Юлія Біла як солістка; хореографічний колектив Петрівської ДМШ; соліст-баяніст Леонід Старов; соліст-вокаліст Дмитро Суліма; вокальний дует у складі Олександра Донця і Віктора Чумака; соліст-кларнетист Леонід Яненко; інструментальний ансамбль РБК (керівник - Леонід Старов); солістка-вокалістка Галина Борисова; аматорський хоровий колектив Петрівського РБК (керівник - Катерина Карабилова).

Глядачі вітали виступи самодіяльних артистів щирими оплесками.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: нагороди приймає Л.Юрченко.