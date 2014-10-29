14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Шановні ліквідатори!

Дорогі жителі Кіровоградщини!

Одну з найбільших катастроф – аварію на Чорнобильській АЕС знає і пам’ятає весь світ.

Ми, українці, повинні пам’ятати і шанувати героїв, завдяки яким сьогодні живемо. Адже цей день не тільки свічка пам’яті на честь загиблих товаришів, а й пам’ятна дата, яка згуртувала величезну кількість людей перед лицем великої біди.

Ліквідатори здійснили подвиг, який залишиться назавжди в наших серцях, врятували людство, воюючи в мирний час із «мирним» атомом.

Низько схиляємо голови перед усіма, хто пішов тоді в ядерний вогонь, аби зупинити ланцюгову реакцію смерті.

Вклоняємося тим, хто усвідомлено й безмовно пожертвував собою, виконавши найвищий синівський обов’язок перед рідною землею і рідним народом.

Щиро бажаю всім вам, вашим рідним і близьким міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди.

Хай завжди поруч із вами буде людська подяка за ваші добрі справи!

З повагою голова обласної ради Олександр Чорноіваненко