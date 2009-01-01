Зима - пора, що потребує особливої обачності та обережності

Невдовзі осінь за вікном почне змінювати холодна, морозна, сніжна зима. Проте і зараз час від часу чути сирену пожежного автомобіля, який поспішає комусь на допомогу. От ми й вирішили поспілкуватися з начальником Петрівського ра-йонного сектора Управління ДСНС України у Кіровоградській області, підполковником служби цивільного захисту В.В.Малютою щодо правил безпеки у зимовий період.

- Володимире Васильовичу, скажіть, які правила безпеки під час погодних умов взимку?

- Ну що ж, ось, наприклад, правила поведінки під час ожеледиці: літнім людям краще взагалі не виходити з дому у «слизькі дні». Якщо все ж виникла термінова потреба, то не соромтесь узяти палку з гумовим наконечником чи з шипом (лижну палицю). Якщо у вас з собою сумка, то вона повинна бути такою, щоб її можна було носити через плече. Пам’ятайте, що дві третини травм люди, старші за 60 років, одержують при падінні. Взуття краще всього одягнути на мікропористій підошві з пружною м’якою основою. Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу - небезпечні для здоров’я. Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте, поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тротуар.

- Які правила безпеки ви порадили б шанувальникам ковзання на льоду?

- Якщо ви провалилися на льоду рiчки або ставу: широко розкиньте руки по крайках льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. Намагайтеся не обламувати крайки льоду, без рiзких рухів вибирайтеся на лiд, наповзаючи грудьми i по черзi витягаючи на поверхню ноги. Вибравшись iз льодового пролому, вiдкотiться, а потiм повзiть у той бiк, звiдки прийшли i де мiцнiсть льоду, таким чином, перевiрена.

Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповiстiть, що йдете на допомогу. Пiдкладiть пiд себе лижi, дошку, фанеру (це збiльшить площу опори) i повзiть на них. Наближайтесь до ополонки тiльки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не пiдповзайте, iнакше у водi опинитеся вже удвох. Ременi, шарфи, дошка, жердина, санки або лижi допоможуть врятувати людину. Кидати пов’язанi ременi, шарфи або дошки треба за 3-4 метри. Подавши постраждалому пiдручний засiб порятунку, витягайте його на лiд i повзiть із небезпечної зони. Потiм укрийте його вiд вiтру i якнайшвидше доставте в тепле мiсце, розiтрiть, переодягнiть в сухий одяг i напоїть чаєм. І ПА-М’ЯТАЙТЕ - відправлятися на водойми поодинці небезпечно!

- Починається пожежонебезпечний період в житловому секторі, особливо у будинках з пічним опаленням, які б поради ви дали?

- Першим пунктом я б зауважив, що повітронагрівальні й опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був вільний доступ для огляду й очищення. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм. Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими дверцятами металевим листом розміром 0,7 * 0,5м, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі.

Також хотілося б зауважити, що співробітниками підрозділу систематично проводяться рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням та електронагрівальними приладами. У ході рейдів розповсюджуються наочні матеріали та проводиться інструктаж з населенням щодо безпечної поведінки в побуті.

- Дякуємо за розмову, Володимире Васильовичу. Я сподіваюсь - наші читачі проаналізують сказане Вами, адже лихо легше попередити, ніж усувати його наслідки. І принагідно хотів би привітати Вас і всіх рятувальників району з наступаючими новорічними святами. Наснаги вам, здоров’я і «сухих рукавів»!

Спілкувався Анатолій Рябоконь