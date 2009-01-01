Оголошується конкурс

Відповідно до Порядку проведення конкурсу щодо набуття права оренди об’єктів та майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району, затвердженого рішенням районної ради від 05 квітня 2012 року № 227, районна державна адміністрація оголошує намір щодо передачі в оренду наступного об’єкта:
|№ з/п
|Назва вільного об'єкта
|Характеристика об'єкта
|Місце розташування об'єкта
|Площа об'єкта, м2
|1.
|Частина нежитлового приміщення стоматологічного кабінету комунального закладу "Петрівська центральна районна лікарня"
|цегляне
|смт. Петрове, вул. Центральна (Ілліча), 1
|18,3
Дата і час проведення конкурсу – 22 грудня 2017 року о 14.00.
Місце проведення конкурсу – робочий кабінет № 303.
Кінцевий строк прийняття заяв про участь у конкурсі – 19 грудня 2017 року.
Заяви про участь у конкурсі з переліком необхідних документів подаються до відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації за адресою: смт Петрове, вул. Святкова (Жовтнева), 20, кабінет №103.
Довідки за тел. 9-62-62
Геннадій Горбанець,
начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації