Готуємося до новорічних свят

Днями відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення різдвяно-новорічних свят у нашому районі. Керівник апарату райдержадміністрації Ольга Семехова, разом із членами оргкомітету, узгодили свої попередні пропозиції та створили план заходів з приводу орга-нізації зимових святкувань.

Ольга Олексіївна наголосила, що особливу увагу необхідно приділити дітям пільгових категорій, дітям військовослужбовців, які перебували чи перебувають у зоні АТО, дітям –переселенцям.

На засіданні визначили відповідальних за встановлення ялинки на головній площі району, (ними, як завжди, будуть представники селищної ради), прикраси та охорону лісової красуні. Також члени комітету визначилися із постачальником ялинки до сесійної зали районної ради. Попередньо заплановано, що початком відзначення дитячих ранків стане театралізована вистава для дітей пільгових категорій району та учнів початкової школи, яка відбудеться 19 грудня 2017 року у районному Будинку культури. Малюків чекатимуть на сцені казкові герої, а також концертна та конкурсно-розважальна програми із врученням подарунків.

Цього ж дня, після обіду, орієнтовно о 15.00 в Петровому планується відкриття і головної районної новорічної ялинки.

Було визначено відповідальних за організацію рухливих ігор з конкурсами на свіжому повітрі у період зимових дитячих канікул біля центральної ялинки.

Доброю традицією стало і запрошення до сесійної зали районної ради на святкування новорічних ранків із врученням подарунків і дітей соціально незахищених категорій. За організацію підвезення дітей пільгових категорій та визначення кількості новорічних солодких подарунків організатори поклали відповідальність на служби РДА.

Іще однією гарною новиною стало те, що під патронатом голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка у приміщенні обласної філармонії також буде проведене свято Новорічної ялинки, де візьмуть участь і діти з нашого району. До організації підвезення учасників ялинкового дійства до обласного центру та забезпечення порядку і збереження їхнього здоров’я будуть залучені представники поліції та медичні працівники.

Олена Приходкова.

На знімку: члени організаційного комітету під головуванням керівника апарату РДА Ольгою Семеховою обговорюють організаційні питання щодо порядку проведення різдвяно-новорічних свят.