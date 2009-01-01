Розпорядження

голови Петрівської районної ради Кіровоградської області

від 27 листопада 2017 року № 71 - р

смт Петрове

Про скликання двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1.Скликати двадцять першу сесію районної ради сьомого скликання 21 грудня 2017 року на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1. Про районний бюджет на 2018 рік.

2.2.Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року №225 «Про районний бюджет на 2017 рік».

2.3.Про затвердження фінансового плану Петрівського комбінату комунальних підприємств на 2018 рік.

2.4.Про програму економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2018 рік.

2.5.Про звіт про діяльність голови районної ради та про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради за 2017 рік.

2.6.Про звіт про результати роботи постійно діючої комісії Петрівської районної державної адміністрації з контролю за надходженнями податків і зборів до місцевих бюджетів.

2.7.Про приймання-передачу спортивного обладнання та інвентаря з балансу КЗ ДЮСШ «Олімп» на баланс КУ «Петрівський РЦОЗО».

2.8.Про роботу комунальної установи «Петрівський ра-йонний центр із обслуговування закладів освіти».

2.9.Про план роботи Петрівської районної ради та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік.

2.10.Про затвердження районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік .

2.11.Про затвердження районної цільової програми «Молодь Петрівщини» на 2018-2020 роки.

2.12. Про районну програму «Діти Петрівщини» на 2018 рік.

2.13.Про внесення змін та доповнень до районної програми «Оборона» на 2016 - 2020 роки.

2.14.Про програму розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Петрівського району на 2018-2021 роки.

2.15. Про витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік.

2.16.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка запроектована до відведення для продажу права оренди на території Богданівської сільської ради.

2.17.Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Червонокостянтинівської сільської ради Петрівського району.

2.18.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 32-1, яка надана в оренду ТОВ «Агрофірма «Маяк».

2.19.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 216, яка надана в оренду ТОВ «Агрофірма «Маяк».

2.20.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 32-2, яка надана в оренду ТОВ «Агрофірма «Маяк».

2.21.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку невитребуваної земельної ділянки загальною площею 8,0898 га, яка надана в оренду терміном на 7 років ТОВ «Малинівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Малинівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області.

2.22.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку не витребуваної земельної ділянки загальною площею 7,2304 га, яка надана в оренду терміном на 7 років ТОВ «Малинівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Малинівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області.

2.23.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку не витребуваної земельної ділянки загальною площею 8,5051 га, яка надана в оренду терміном на 7 років ТОВ «Малинівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Малинівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області.

2.24.Інші питання.

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.

Голова районної ради Тамара Сакара