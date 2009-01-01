Шановні офіцери, прапорщики, сержанти, солдати, ветерани та працівники Збройних Сил України!

6 грудня – День Збройних сил України

Прийміть найщиріші вітання з Днем Збройних Сил України!

Армія — це один із основних елементів стабільного і впевненого розвитку держави, надійний щит миру та спокою українського народу.

Успадкувавши славні традиції минулих поколінь, високої ратної слави українського козацтва, героїв визвольних війн і переможців фашизму, ви й сьогодні спрямовуєте свої зусилля і професійну майстерність на підтримання високої бойової готовності та зміцнення обороноздатності держави.

Сучасні Збройні Сили України – це Армія народу, зміцнена добровольцями, підтримана волонтерами та громадянами України. Українська армія стала доброю школою мужності та патріотизму для сотень тисяч молодих громадян нашої держави.

З нагоди професійного свята висловлюю вам, дорогі військовослужбовці, щиру вдячність за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України у зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, вірність Військовій присязі!

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, миру і злагоди, родинного благополуччя та подальших успіхів і звершень у вашій нелегкій, але почесній справі служіння Батьківщині!

З повагою

голова Кіровоградської обласної ради

Олександр Чорноіваненко