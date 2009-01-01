Куточок поезії

Наболіло

Читаю вірші. Бідні рими,

Примітивізм - немає дна.

Така вже сірість незборима,

Хоча б метафора одна!

А розмір, що там говорити,

Він через раз, або ніде.

За думкою, що не вловити,

Строфа скалічена бреде.

Ніщо душі не потривожить,

Слова порожні, хай їм грець.

Іще надіюся: «А може?»,

Але вривається терпець.

Таланту б вашому радіти,

А тут виходить - навпаки.

Мої шановнії піїти –

Поезії ґвалтівники.

* * *

В річці холодна вода,

В небі ключі журавлині.

Осінь – красуня руда

Знову наснилася нині.

Вітер в ярузі кричав,

Кликав її за собою.

Тьмяно горіла свіча,

Плакали вікна росою.

Вранці, як сонце зійшло,

Тіні прогнавши імлисті.

Я на подушці знайшов

Жменю зів’ялого листя.

Григорій Василів.

смт Петрове.