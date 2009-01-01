Цікаві факти про Польщу

Варшава, столиця Польщі, була практично повністю зруйнована під час Другої Світової, після чого відбудована фактично з нуля.

Чисельність населення Польщі становить - близько 38 млн. осіб.

З 1600 по 1945 рік Польща відбивалася від іноземних загарбників або ж переживала громадянську війну 43 рази.

Слово «Польща» походить від назви племені «поляни», що означає «люди, що живуть у відкритих полях».

Польща входить в НАТО з 1999 року, в Європейський союз з 2004, в Шенгенську зону з 2007.

Аборти в Польщі заборонені законом.

З 60 мільйонів поляків майже 35% живуть в інших країнах.

Польський астроном Миколай Коперник першим припустив, що Земля не є центром Всесвіту.

17 поляків отримали Нобелівську Премію.

Неподалік міста Кудова-Здруй знаходиться незвичайна каплиця - Kaplica Czaszek, стіни і стеля якої викладені 3 тисячами людських черепів і кісток. Під підлогою поховані ще кілька десятків тисяч (20-30 тис.) останків людей. Це велика загальна гробниця жертв Сілезьких воєн 1740-1742 і 1744-1745 рр., а так само інфек-ційних хвороб XVIII століття. Каплиця Черепів - це єдиний по-дібний об’єкт в Польщі і один з трьох в Європі.

Майже всі поляки знають не тільки польську мову, а й англійську.

Найпопулярніший десерт в польській кухні - пряники.

У Варшаві є вулиця імені Вінні-Пуха.

Всесвітньо відому косметичну компанію Max Factor заснував поляк Максиміліан Факторович.

У Польщі є місце, де під прямим кутом перетинаються дві річки - Вельна і Нельба. При цьому через відмінності температур води, різну швидкість і рівень течій води річок не змішуються. Це підтвердили експерименти: недалеко від місця перетину в річки наливали фарби різних кольорів, і ніякого змішання не відбулося.

На початку жовтня кожного року, коли називають лауреатів Нобелівської премії, у Польщі паралельно відбувається вручення пародійної Шнобелівської премії

за досягнення, які неможливо відтворити або ж немає сенсу це робити.

Польща - країна без’ядерна, тут немає жодної атомної електростанції.

У Польщі можна сказати «привіт» і «допобачення» одним словом - «czesc»

Знаменита полька Марія Склодовська-Кюрі, залишається єдиною жінкою, яка була удостоєна Нобелівської премії у двох різних наукових областях.

Приблизно чверть усіх білих лелек в світі живе у Польщі.

Бурек - найпопулярніша собача кличка в Польщі.

Друге у світі за кількістю проживаючих у ньому поляків місто - Чикаго, США.

Неподалік міста Грифіно знаходиться Кривий ліс, у ньому росте близько 400 деформованих сосен. Ліс був посаджений у 30-ті рр. XIX століття. Найпопулярніша теорія говорить, що дерева були спеціально вигнуті людиною, щоб пізніше їх можна було використовувати для виробництва меблів або човнів.

Екологія Польщі знаходиться на хорошому рівні. У міських парках тут сила-силенна білок, а над річками кружляють зграї чайок.

Жоден святковий стіл в Польщі немислимий без супу.

За польськими законами ніхто не зобов’язаний працювати в Різдво.

Польща виступає проти законів про цензуру в Інтернеті.

У Польщі немає бездомних тварин, так само, як в Новій Зеландії або в Італії.

Громадський транспорт в Польщі розвинений дуже добре. У всіх містах є навіть нічні маршрути автобусів.

Поляки називають жовте світло світлофора помаранчевим.

Підготувала Олена Приходкова.