Прийняття в експлуатацію житла та виробничих потужностей у Петрівському районі у січні–вересні 2017 року

У січні–вересні 2017р. у Петрівському районі прийнято в експлуатацію 1 квартиру загальною площею 71 м2, що на 82,3% менше ніж у січні–вересні 2016р. (по області – на 9,4%). Частка житла, прийнятого в районі, склала 0,2% загального обсягу житла, прийнятого в експлуатацію по області. Житло збудоване індивідуальним забудовником.

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти, місцеві трубопроводи для транспортування газу, лінії електричні силові та інші об’єкти.

Головне управління статистики у Кіровоградській області