На варті людського здоров’я та спокою

1 грудня - День невролога

Неврологія зараз є однією з найпопулярніших медичних спеціальностей. Головний і спинний мозок керує повністю всіма системами і органами організму людини. Від їхнього стану залежить, як ми бачимо, чуємо, говоримо, сприймаємо навколишній світ, усвідомлюємо себе. Стреси, втома, дратівливість - це їхні капітали, які є патологією для нашого організму. У сучасному світі з його високим ритмом і навантаженнями зустрічається дуже велика кількість стресів і емоційної напруги на душу населення. Адже недаремно в народі говорять, що всі хвороби від нервів.

Сьогодні наша розповідь про тендітну, але сильну духом, чарівну жінку - лікаря-невропатолога Петрівської ЦРЛ Олену Миколаївну Смолову (Шархун), яка допомагає людям тримати нерви у своїх руках. Її особисті якості - любов до людей, чуйність, витримка, уважність, терпимість не залишать байдужими жодної людини, яка звернулася до неї за допомогою. Вона діагностує та лікує захворювання, рекомендує ефективні профілактичні методи, що допоможуть запобігти цілому ряду неврологічних захворювань, займається терапією наслідків інсультів, допомагає хворим відновлюватися після важких хвороб, травм та операцій. До неї звертаються люди з неврозами, больовими синдромами, нервово-психічними, психосоматичними розладами, судинними й іншими захворюваннями. У стаціонарі її робота включає в себе обов’язкові нічні чергування. Вона завжди стежить за новинками фармацевтичного ринку, дослідженнями в цій області, для того, щоб розбиратися в лікарських засобах і призначати хворим ефективне лікування.

Вищу освіту та перші навики лікарської практики Олена Микола-ївна здобула у Запорізькому державному медичному університеті. Первинний досвід роботи, навчання в інтернатурі, пройшла у неврологічному відділенні Кіровоградської обласної лікарні. Починаючи з 1997 року, офіційно працює у неврологічному відділенні Петрівської ЦРЛ під керівництвом досвідченого спеціаліста, завідувача відділенням Валентини Вікторівни Кроловецької. Цього року минає 20 річниця безперервної роботи та відданості улюбленій справі, якій Олена Миколаївна присвятила все своє життя, надаючи населенню району кваліфіковану допомогу. Зараз Олена Миколаївна Смолова за сумісництвом голова ЛКК та лікар, що відповідає за обслуговування ветеранів війни та учасників АТО. Її донька Аліна продовжила нелегкий , але такий потрібний суспільству вибір - допомагати людям, і зараз також навчається у Запорізькому медичному університеті на 5 курсі.

У професійне свято лікарів - невропатологів «День невролога» або «День невропатолога» - ми приєднуємося до численних привітань на їх адресу і бажаємо міцного здоров’я, успіхів у медичній практиці, сімейного тепла, затишку, щастя і довгих років життя!

Олена Приходкова.