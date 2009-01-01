Необмежені можливості: Люди, які підкорили світ в інвалідному візку

З нагоди Міжнародного дня інвалідів ми підготували підбірку про людей, для яких інвалідність не виявилась вироком на все життя.

Багато людей з обмеженими можливостями сприяли розвитку людства. До них належать і відомі знаменитості, актори, співаки, світові політичні лідери.

Відомий німецький композитор Людвіг ван Бетховен страждав глухотою, «дзвоном» у вухах, який заважав йому сприймати і оцінювати музику. А на більш пізній стадії хвороби він уникав і звичайних розмов.

Причина глухоти Бетховена невідома. Але за своє недовге життя він написав 9 симфоній, 5 фортепіанних концертів і 1 скрипковий, 17 струнних квартетів, 1 оперу і 32 фортепіанні сонати.

Вражаючим прикладом мужності є історія австра-лійського мотиватора, оратора Ніколаса Джеймса «Ніка» Вуйчича.

Ніколас народився з синдромом тетраамелії - рідкісним спадковим захворюванням, що призводить до відсутності чотирьох кінцівок. Частково була одна стопа з двома зрощеними пальцями, що дозволило хлопчикові після хірургічного поділу пальців навчитися ходити, плавати, кататися на скейті, грати на комп’ютері і писати.

З 1999 року Ніколас почав виступати в церквах, тюрмах, школах та дитячих притулках і незабаром відкрив некомерційну організацію «Життя без кінцівок» , почавши благодійну діяльність і допомагаючи інвалідам по всьому світу. Він об’їздив понад 55 країн, виступаючи в школах, університетах та інших організаціях.

Мігель де Сервантес - іспанський письменник. Сервантес відомий, насамперед, як автор одного з найвидатніших творів світової літератури - роману «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський». Сервантес, перебуваючи на військовій службі у флоті, взяв участь битві при Лепанто, де був серйозно поранений пострілом, через що втратив ліву руку.

Також факт інвалідності не завадив реалізуватися і правити величезною країною у важкі часи Світового економічної кризи і Другої світової війни Франкліну Рузвельту, 32-му президенту США. Він став однією з ключових фігур американської історії. Він єдиний президент, який обирався більш ніж на два терміни.

Рузвельт був обраний у президенти вже після за-хворювання поліомієлітом, який прикував його назавжди до інвалідного крісла. Діяльність Рузвельта допомогла США встати на шлях процвітання, створення ООН - так само його заслуга.

Бар’єр інвалідності подолав і відомий фізик-математик Стівен Гокінг, один з найбільш впливових в науковому сенсі і відомих широкій громадськості фізиків-теоретиків нашого часу.

Уже три десятки років, як учений страждає невиліковною хворобою - розсіяним склерозом. Це хвороба, при якій рухові нейрони поступово вмирають і людина стає все більш безпорадною... Після операції на горлі він втратив здатність говорити. Друзі подарували йому синтезатор мови, який був встановлений на його кріслі-колясці і за допомогою якого Гокінг може спілкуватися з оточуючими.

Головна спеціалізація Стівена Гокінга - космологія і квантова гравітація. Вчений досліджував термодинамічні процеси, які виникають в чорних дірах. Його ім’ям названо явище, яке описує «випаровування чорних дір» - «випромінювання Гокінга».

Стівен двічі одружений, має троє дітей і онуків.

Андреа Бочеллі - італійський оперний співак

Андреа Бочеллі народився в 1958 році в Ладжатіко в провінції Тоскана. Незважаючи на сліпоту, він став одним з найбільш сильних голосів сучасної опери та поп-музики. Бочеллі однаково добре вдається і виконання класичного репертуару, і поп-балад. Він записав дуети з Селін Діон, Сарою Брайтман, Еросом Рамазотті і Ел Жарром.

Серед українців також є люди, з яких варто брати приклад.

Наприклад, рівненське подружжя Сіваків Іван та Надія, яке танцює на візках, і з чемпіонату світу привезло «золото». Це вже не перше їх «золото» на таких престижних змаганнях.

Даша Безкостна, хворіє на ДЦП, художниця. Замість пензликів – пальці ніг. Лише у такий спосіб покручене хворобою тіло дівчинки дає їй можливість творити картини дивовижної краси: «Рожевий фламінго», «Море любові», «Портрет мами».

Олена Акопян - українська спортсменка, чемпіонка та багаторазовий призер літніх паралімпійських ігор з плавання, дворазовий призер зимових паралімпійських ігор з лижних гонок та біатлону. Заслужений майстер спорту України (1998). Нагороджена орденом «За заслуги» І, ІІ і ІІІ ступеня та орденом княгині Ольги ІІ та ІІІ ступеня.

Максим Веракса - український плавець, має порушення зору, чотириразовий паралімпійський чемпіон і володар бронзової нагороди Ігор-2008.

Підготувала Олена Приходкова.