Ті, що потребують нашої допомоги та підтримки

Третього грудня світ відзначатиме Міжнародний день людей з інвалідністю. Здається, доволі дискутивне питання, настільки доречно вважати цей день святковим, як і те, чи сам факт інвалідності є приводом, який потрібно святкувати. Однак добре, що є такий день, коли ми зайвий раз повинні подумати про тих наших співгромадян, що мають особливі потреби, яким, як би не було сьогодні важко усім нам, завжди ще важче, адже крім усіх наших спільних труднощів і негараздів, вони мають ще й свої особисті, ті що ускладнюють життя, заважаючи повною мірою насолодитися його багатогранним розмаїттям. Ще більш сумно, коли обмежені фізичні можливості – це випробування для наших найменших громадян, тих, хто мріями і думками завжди поруч з однолітками, з їх веселими компаніями та рухливими іграми. Та що поробиш – на жаль, наше життя – не завжди казка. Однак ми маємо їм його максимально полегшити.

Петрівський селищний голова Світлана Тилик ніколи не забуває про це, завжди опікується такими дітками. Ось і напередодні Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями Світлана Олександрівна, разом з депутатським корпусом та працівниками Петрівської селищної ради, відвідали їх в родинах, дружньо поспілкувалися та вручили чудові передноворічні подарунки, побажавши бадьорості духу, більше приводів для радості та оптимізму, а також чарівних і цікавих новорічних свят, які розпочнуться вже незабаром.

Наталія Тритяк, Петрівська селищна рада.

На знімках: ось ці яскраві Санта Клауси з пакунками солодощів невдовзі радуватимуть святковим новорічним та різдвяним виглядом своїх маленьких власників.