Служба 101 інформує!

З жовтня по грудень 2017 року в загальноосвітніх, до-шкільних навчальних закладах, закладах охорони здоров’я та закладах культури будуть проведені перевірки стану техногенної та пожежної безпеки з метою виконання розпорядження КМУ від 20 вересня 2017 року № 643-р «Деякі питання державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки». А також планові перевірки управління со-ціального захисту населення у Петрівському районі.

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На протязі листопада 2017 року працівниками Петрівського РС в Іскрівці, Новому Стародубі, Петровому та в інших селах району були проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки та дотримання правил безпеки у побуті.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС в області