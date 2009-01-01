- Іване, я захоплююсь вашими почуттями! Ви з Ганною разом живете вже 30 років і, однак, гуляючи, завжди тримаєтеся за руки!

- Федю, якщо я її відпущу, то вона неодмінно щось купить!

* * *

Телефонний дзвінок, слухавку бере дитина. Пошепки: «Алло!»

- «Здрастуй, а мама вдома?»

- «Так, але вона зайнята…»

- «А тато вдома?»

- «Так, але він теж дуже зайнятий…»

- «А ще вдома хто-небудь є?»

- «Дядечки з поліції та пожежної…»

- «Ну поклич хоча б їх!»

- «Не можу, вони теж дуже-дуже зайняті…»

- «Господи, та чого ж вони всі так зайняті?!»

Дитина так само пошепки: «Вони мене шукають!»

* * *

Бабуся на ніч співає колискові для онука. Годину співає, дві, співає, три, чотири…Стомилася. Вирішила відпочити. Онук розплющує очі й запитує: - Бабусю, можна я тепер посплю?

* * *

Бабуся запитує онука:

- Як звуть того німця, через якого я божеволію?

- Альцгеймер, бабусю, Альцгеймер!!!

* * *

Після 10 років шлюбу дружина запитує чоловіка:

- Любий, ти за натурою переможець чи переможений?

- Мила, з роками я зрозумів, що постраждалий…

* * *

Бабусі сподобався Skype: «Ти поглянь, яка гарна річ. Наче й гості у нас, а годувати їх не треба».