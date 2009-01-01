- Іване, я захоплююсь вашими почуттями! Ви з Ганною разом живете вже 30 років і, однак, гуляючи, завжди тримаєтеся за руки!
- Федю, якщо я її відпущу, то вона неодмінно щось купить!
* * *
Телефонний дзвінок, слухавку бере дитина. Пошепки: «Алло!»
- «Здрастуй, а мама вдома?»
- «Так, але вона зайнята…»
- «А тато вдома?»
- «Так, але він теж дуже зайнятий…»
- «А ще вдома хто-небудь є?»
- «Дядечки з поліції та пожежної…»
- «Ну поклич хоча б їх!»
- «Не можу, вони теж дуже-дуже зайняті…»
- «Господи, та чого ж вони всі так зайняті?!»
Дитина так само пошепки: «Вони мене шукають!»
* * *
Бабуся на ніч співає колискові для онука. Годину співає, дві, співає, три, чотири…Стомилася. Вирішила відпочити. Онук розплющує очі й запитує: - Бабусю, можна я тепер посплю?
* * *
Бабуся запитує онука:
- Як звуть того німця, через якого я божеволію?
- Альцгеймер, бабусю, Альцгеймер!!!
* * *
Після 10 років шлюбу дружина запитує чоловіка:
- Любий, ти за натурою переможець чи переможений?
- Мила, з роками я зрозумів, що постраждалий…
* * *
Бабусі сподобався Skype: «Ти поглянь, яка гарна річ. Наче й гості у нас, а годувати їх не треба».