Аліменти – це турбота про дитину

Правовий лікбез

Не секрет, що сьогодні шлюб, як традиційна форма співжиття, став особливо вразливим - чимала частина сімей розпадається, діти залишаються проживати з одним з батьків (як правило, з матір’ю). В такому випадку той з батьків, хто проживає окремо, повинен брати участь як у вихованні дитини, так і в забезпеченні її нормального утримання шляхом виплати аліментів. Та, на жаль, не завжди це робиться охоче, «аліментщики» часто ухиляються від виконання своїх обов’язків.

Вважаючи цю тему соціально важливою, ми звернулися до начальника Петрівського відділення Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області Ірини Антоненко, аби наші читачі дізналися про певні зміни в законодавстві, порядок призначення і виплати аліментів.

- Отже, Ірино Федотівно, які дії потрібно вчинити для того, щоб той з батьків, який проживає окремо, виплачував аліменти, та у яких випадках слід звертатися до суду?

- Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину в розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

У разі неможливості досягнення між батьками угоди про добровільне відрахування, кошти на утримання дитини можуть бути присуджені за рішенням суду.

- Якщо за результатами судового розгляду прийнято рішення про стягнення з одного з батьків аліментів на утримання дитини, які дії має право вчинити стягувач з метою отримання присуджених аліментних сум?

- Відповідно до вимог закону виконавчим документом є не саме рішення суду, а виконавчий лист, що видається на підставі такого рішення. Перш за все, стягувачу потрібно звернутись до суду, що виніс рішення про стягнення аліментів на його користь, з заявою про видачу виконавчого листа. Після цього виконавчий лист може бути пред’явлений стягувачем до відповідного відділу державної виконавчої служби чи приватному виконавцю, або може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржнику, відповідно, заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи. За наявності заборгованості за виконавчими документами про стягнення аліментів або заперечення її розміру боржником, стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання до органу державної виконавчої служби.

- Що відбувається, якщо стягувач пред’являє виконавчий документ на примусове виконання до виконавця?

- Виконавчий документ пред’являється до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу. Примусове виконання рішення на підставі виконавчого листа виконавцями, згідно з ч. 1 ст. 26 Закону, розпочинається за заявою стягувача про примусове виконання. При цьому, за рішеннями суду про стягнення аліментів стягувачі звільнені від сплати авансового внеску.

- Яким може бути розмір аліментів?

- 08 липня 2017 р. набрав чинності Закон, що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму. Таким чином, з урахуванням останніх змін, мінімальний розмір аліментів збільшено. Відтепер суд не може визначити на дитину розмір аліментів менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наприклад, у 2017 році на дитину до 6 років мінімальний розмір аліментів становитиме 713 гривень на місяць, на дитину від 6 років – 888,5 гривень.

Також відтепер при визначенні розміру аліментів братимуться до уваги витрати платника аліментів, щодо яких платником не доведено джерело походження цих коштів. Так у випадку, якщо платник аліментів офіційно не працевлаштований, офіційного доходу не має, але при цьому, наприклад, придбав автомобіль, то такі витрати можуть враховуватися при визначені судом розміру аліментів. Ці витрати беруться до уваги, лише якщо платник аліментів не зможе обґрунтовано довести джерело походження коштів.

Зазначене нововведення є прогресивним, особливо в умовах сьогодення, коли отримання заробітної плати у конвертах, інших неофіційних доходів є дуже поширеними явищами.

- Які заходи примусового виконання вчиняються під час примусового виконання рішень про стягнення аліментів?

- Державні виконавці під час примусового виконання рішень суду, інших органів (посадових осіб) здійснюють заходи у спосіб та в порядку, які встановлені Законом України «Про виконавче провадження». Такими заходами, зокрема, є:

1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі, якщо вони перебувають в інших осіб, або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами;

2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший доход боржника.

Слід зазначити, що під час виконання рішень про стягнення аліментів стягнення на майно боржника може бути звернено лише за наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість понад три місяці.

У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.

Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, фізична особа - підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.

- Що робити стягувачу в разі неперерахування підприємством, в якому працює боржник утриманих аліментних сум?

- Якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, що утворилася, та роз’яснює йому права на звернення з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, якщо така заборгованість утворилася з їхньої вини.

- Яким чином вирішити питання про притягнення боржника до кримінальної відповідальності, в разі невиконання останнім рішення про стягнення аліментів?

- Статтею 477 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 71 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення про ухилення від сплати аліментів на утримання дітей без обтяжуючих обставин (ст.164 КК України) може бути розпочато слідчим, прокурором на підставі заяви потерпілого.

Таким чином, за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

- Чи передбачені діючим законодавством інші заходи впливу на боржників, окрім кримінальної відповідальності?

- Так, Законом України «Про виконавче провадження» надано право виконавцю у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, що відповідно до Закону підлягає примусовому виконанню, в тому числі рішенням про стягнення аліментів, на звернення до суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України. В разі позитивного вирішення питання й винесення судом відповідної ухвали, що направляється для виконання до Державної прикордонної служби, обмеження боржнику у праві виїзду за кордон діятиме або до завершення виконавчого провадження, або до скасування державним виконавцем тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України - у разі належного виконання особою зобов’язань щодо сплати періодичних платежів.

- Що можете сказати про ініціативу Міністерства юстиції України щодо посилення прав дітей і захисту їх від економічного насильства з боку батьків, які ухиляються від сплати аліментів?

- Міністерство юстиції пропонує вже найближчим часом розмістити на сайті нашого відомства публічний реєстр злісних неплатників аліментів, тож всі будуть знати, хто економить на своїй дитині, не бажає забезпечити її право на нормальне виховання і утримання. Це стане ще одним засобом впливу на недобросовісних батьків.

На жаль, стало нормою, коли той з батьків, який не проживає з дитиною, забуває про її утримання й не сплачує аліменти. А деякі реальні історії взагалі шокують відсутністю людяності.

Аби змінити таку ситуацію Міністерство юстиції спільно з народними депутатами розробило зміни до законодавства, які передбачають посилення прав дітей і захисту їх від економічного насильства з боку тих батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Серед новацій:

– Заборона на виїзд за кордон для осіб, які більше 6 місяців не платять аліментів.

– Позбавлення батьків, які ухиляються від спати аліментів, права не давати згоду на виїзд дитини за кордон.

– Позбавлення прав керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати.

– Введення суспільно корисних робіт до 2 місяців, оплата за які направлятиметься на рахунок дитини для погашення боргу зі сплати аліментів.

– Скасування всіх видів оплати під час подачі позову до суду в цій сфері.

– Посилення кримінальної відповідальності для батьків, які не платять аліменти.

- Чи бажаєте Ви ще щось довести до відома наших читачів наостанок?

- Так, хочу зазначити, що, відповідно до статті 179 Сімейного кодексу України, аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Не слід забувати, що за заявою платника або з власної ініціативи орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів (стаття 186 Сімейного кодексу України).

Тож, шановні батьки, будьте відповідальними, не порушуйте своїми діями чи бездіяльністю права дитини, вчасно сплачуйте аліменти, а отриманні кошти – спрямовуйте безпосередньо на утримання дитини.

Інтерв’ю Анатолія РЯБОКОНЯ.