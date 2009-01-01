Питання свободи внутрішньо переміщених осіб

В управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації в єдиній інформаційній базі для внутрішньо переміщених осіб в районі значиться 78 чоловік (43 сім’ї), дітей - 11 чоловік (шкільного - 6 чол., до-шкільного – 5 чол.). Постійно проводяться зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, оформлені стенди, а також організовано консультативно-роз‘яснювальну роботу щодо надання та призначення адресної грошової допомоги переміщеним особам.

Нещодавно в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації було проведено зустріч з внутрішньо переміщеними особами району за участю юриста Вінницької правозахисної групи О.В. Стрілка та начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації В.Г.Сибіри, де було надано роз‘яснення щодо соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб; надання грошової допомоги, питання свободи переселення; житлові, земельні та інші майнові питання; оформлення та відновлення документів; питання сімейного права, захисту прав дитини тощо. Усі присутні отримали вичерпну інформацію та роздаткові матеріали.

В управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації діє телефон «гарячої лінії « (05237) 9-63-33.

Олена Приходкова.