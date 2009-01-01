У Водяному відкрили обрядову залу

Програма «Майбутнє – спільна справа» - в дії!

Успішно завершився ще один проект в рамках програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа». Перший великий захід, власне, відкриття оновленого, відремонтованого та сучасного приміщення відбулося 14 листопада 2017 року.

У обрядовій залі вельми людно, сюди завітали представники громади – сільський голова Оксана Гончаренко, керівники й працівники закладів со-ціально-культурної сфери. З гарним настроєм переступають поріг оновленого закладу й гості. Розділити радість жителів Водянської громади приїхали керівники району – голова районної ради Тамара Сакара, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета і начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури РДА Геннадій Горбанець.

Ініціатор проекту «З турботою про людей» - лідер громадської організації «Водянський водограй» Світлана Цупренко коротко розповіла, який шлях пройшли активні водянці, щоб в селі з’явилося місце, де можна буде відмічати урочисті події: чи то день народження, чи весілля. Вона дякувала всім, хто підтримав її ідею – районному керівництву, керівникам ПрАТ «ЦГЗК», сільському голові Оксані Гончаренко та всім, хто долучився до реалізації проекту.

Водянці привели до ладу приміщення колишньої колгоспної їдальні. Тут установили 4 металопластикових енергозберігаючих віконних прорізи, 2 металевих вхідних дверей, облаштовані внутрішні та зовнішні відкоси. Пошпатлювали та пофарбували стелю, стіни на кухні. Виклали керамічною плиткою та пластиком стелю та стіни коридору, зробили навіс над входом, відремонтували східці та облаштували поручні. Подбали й про зручності на кухні: встановили мийку, виготовили столи, придбали плафони. Були виконані також роботи з благоустрою довкола приміщення.

Вартість проекту склала 58,8 тис. грн., у тому числі в розрізі джерел фінансування:

грант ПрАТ «ЦГЗК» - 19,4 тис. грн.;

сільський бюджет – 10,0 тис грн.;

громада – 2,0 тис. грн.;

спонсорська допомога – 27,5 тис. грн. (ПСП «Водянське» - 10,0 тис. грн., СФГ «Роксолана» - 10,0 тис. грн., ТОВ «АВЕТ-ЛГД» - 5,0 тис. грн., ТОВ «ДОБРОДІЙ-АГРО» – 2,0 тис. грн., СФГ «Перлина» - 0,5 тис. грн.)

Сільський голова Оксана Гончаренко, яка доклала всіх зусиль, аби вдихнути друге життя в занедбану колись споруду, теж висловила теплі слова вдячності всім, хто допомагав у реа-лізації проекту та вручила подарунки найактивнішим. Щирими посмішками та аплодисментами зустріли учасники заходу ще й музичні подарунки від Оксани Гончаренко та Вікторії Дуки – пісні у їхньому виконанні.

Щирістю та теплом були пронизані слова вітання й від Тамари Сакари, Тетяни Панети та Геннадія Горбанця, які відзначили Водянську громаду та її лідерів, як дружніх, роботящих і цілеспрямованих. Побажали, щоб у обрядовій залі відзначалися гарні свята, адже душа українців – у їхніх піснях, звичаях та обрядах і місцева громада не забуватиме традицій, які були надбані нашими дідами і прадідами, а передаватиме ці надбання молодому поколінню.

Прес-служба РДА.

На знімках: гостей оновленої обрядової зали вітає ініціатор проекту Світлана Цупренко; затишне і комфортне приміщення тепер стане ще однією з привабливих перлин Водяного; Тамара Сакара, Тетяна Панета та Геннадій Горбапнець залишилися задоволені побаченим і почутим; у охайному приміщенні й пісня звучить урочистіше; колективне фото на згадку про цю подію.