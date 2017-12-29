УВАГА!
Ганнівська сільська рада повідомляє, що 29 грудня 2017 року відбудуться громадські слухання щодо добровільного об’єднання терито-ріальних громад.
Час та місце проведення:
о 10 годині у приміщенні Володимирівського Будинку культури;
о 12 годині у приміщенні Ганнівського Будинку культури;
о 15 годині у приміщенні Рядівського Будинку культури;
Пропозиції громадян, підприємств та організацій щодо добровільного об’єднання терито-ріальних громад просимо подавати у телефонному режимі
За тел. 0688506940 або направляти у письмовому вигляді Укрпоштою за юридичною адресою: Петрівського району Кіровоградської області село Ганнівка, вул.Олександрівська, 25- а чи за допомогою електронною поштою на адресу: gannivka-sr@ukr.net до 27.12. 2017 року.
За детальнішою інформацією щодо проведення громадських слухань звертатися за телефоном: 9-42-21, 068-850-69-40.