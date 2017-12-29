29 грудня 2017 року відбудуться громадські слухання

Загублений військовий квиток № ОП 4264, виданий Петрівським РВК 1999 року на ім’я Горчеєвої Лариси Володимирівни, 23.11.1978 р.н., вважати недійсним.

* * *

Загублене свідоцтво про право власності на житловий будинок в с. Володимирівка, вул. Сонячна, 25, видане радгоспом «П’ятихатський» 27.03.1995 р. згідно розпорядження від 27.03.1995 р. за № 82 на ім’я Тимурджі Олександра Петровича, Тимурджі Антоніди Григорівни, Тимурджі Олександра Олександровича та Тимурджі Наталії Олександрівни, вважати недійсним.

* * *

На АЗС № 3 терміново потрібен молодший оператор. За додатковою інформацією звертатись за телефоном 067-521-19-05 або за адресою вул. Степова, 1г.

* * *

Загублений Державний акт серії ІІ-КР № 007224, виданий на підставі розпорядження Петрівської райдержадміністрації № 115-р від 6 березня 2002 року на ім’я Шабленського Олексія Федоровича, вважати недійсним.