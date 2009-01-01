Стережіться, люди без совісті і вандали!

Всі ми, петрівчани, є свідками того, якими швидкими темпами останніми роками змінюється на краще райцентр. Вже не раз на сторінках «Трудової слави» згадувалося про реконструйовані набережну і парк відпочинку, капітально відремонтовані й оновлені приміщення офісу районної організації ветеранів України, територіального центру та майстерні, районних музею та Будинку культури, оновлені прибудинкові території з місцями для паркування автомобілів, альтанками для відпочинку та дитячими ігровими майданчиками (ця робота триває, тож прийде час, коли весь житловий масив Петрового виглядатиме не гіршим, ніж в будь-якому європейському містечку). Крім того, ремонтуються покрівлі на будинках, вулиці вкриваються асфальтом, робиться багато іншого задля того, щоб селище стало красивішим і впорядкованішим, його жителі і гості почувалися комфортніше. Впродовж весняних і літніх місяців не тільки набережна і парк відпочинку, а й центральні вулиці прикрасили яскраві клумби, які зовсім недавно оновилися буйним різноцвіттям уже осінніх квітів.

Не раз ми згадували і про те, що є ще серед нас безсовісні люди і вандали, які псують автобусні зупинки і лавочки, пошкоджують обладнання дитячих майданчиків, викопують чи виривають з корінням кущі і квіти. Вважається, що так іноді «розважається» молодь від нудьги чи під впливом спиртних напоїв, а буває, що і діти, вихованням яких батьки не надто переймаються (зізнаюся, що я особисто якось впіймав за вухо хлопчину років десяти, який гамселив ногами і камінням по дитячих атракціонах на ігровому майданчику в парку відпочинку і провів з ним виховну бесіду яка, хочеться вірити, дала користь).

Та виявляється, що є люди, які, доживши до сивини, так і не зрозуміли, що не можна себе поводити, як малолітні злодійкуваті бешкетники. Ми свого часу згадували про те, що місця відпочинку і найбільш людні місця будуть обладнані камерами відео-спостереження, аби мати змогу відстежувати, що там відбувається, фіксувати факти вандалізму. Камери вже встановлені і виконують свою місію. 17 листопада зафіксовано, як після 16 години 20 хвилин якась бабуся на клумбах, що прикрашають майданчик біля фонтану (на перехресті вулиць Центральної та Святкової), вилучивши мить, поки поряд не буде людей, нарвала цілий оберемок квітів. Здавалося б – що з того, що вирвала кілька квіток? Але, що буде, якщо кожен з нас вирішить прикрасити свою оселю букетом, чи подвір’я, вирваними з коренем на клумбах квітами? Тому селищна рада розмістила на своєму сайті в мережі «Фейсбук» звернення з проханням впізнати бабусю, аби провести з нею виховну бесіду (звичайно, за вухо її, як я колись малолітнього хулігана, брати не обов’язково). Тож всі, хто користується згаданим Інтернет-ресурсом, зверніть увагу на цей ролик, може, впізнаєте свою сусідку чи знайому. Наведу одну підказку – бабуся пішла через перехрестя по вулиці Святковій в бік РЕМу.

А наостанок хочу застерегти тих, кому колись заманеться вчиняти крадіжки, хуліганські дії чи акти вандалізму – стережіться, за вами спостерігають!

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: камери зафіксували, як убілена сивиною, але не обтяжена моральними принципами жіночка порпається в громадській клумбі, як на власному городі, а потім (вже з іншого ракурсу) з «трофейними» квітами прямує, очевидно, в бік власної оселі.