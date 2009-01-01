У Петровому відбувся мітинг - вшанування з нагоди 85-річчя Голодомору

Вже традиційно наприкінці листопада Україна в скорботі згадує одну з найбільших у своїй історії трагедій – штучно створений голод, що забрав у нестерпних муках життя мільйонів людей і став широко відомим у світі під страшною і промовистою назвою – Голодомор. За твердженням дослідників Голодомору, найжахливіші місяці цієї трагедії припали на період з квітня 1932-го року по листопад 1933-го. Саме за ці 17 місяців Україна втратила мільйони своїх синів і доньок: точної кількості померлих від голоду встановити так і не вдалося, та, напевне, вже й не вдасться. Зрозу-міло лише, що йдеться про жахливе число - від 5-ти до 10-ти мільйонів.

Скорботний мітинг «Біль душі людської» з нагоди 85-х роковин Голодомору відбувся і в Петровому на центральній площі селища. Зі скорботним словом до земляків звернулися голова районної державної адміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, настоятель Свято-Покровської церкви, благочинний Петрівського району Дмитро Городецький. Усі промовці висловили глибокий жаль за загиблими та щирі співчуття землякам з приводу Голодомору 1032-1933 років як акту геноциду українського народу, вказали на неприпустимість тоталітарних методів управління державою, які спричинили цю жахливу трагедію.

Насамкінець, учасники мітингу запалили свічки пам’яті та делегували посланців до меморіального знаку пам’яті жертв Голодомору, які поклали кошики з квітами та запалили лампадки на знак вшанування загиблих. А вже наступного дня, ледь почало сутеніти, в оселях петрівчан на вікнах можна було побачити свічки пам’яті, як символ скорботи і солідарності з душами невинно замордованих українців.

Володимир Кіфенко.

На знімку: кошики з квітами до меморіального знака жертвам Голодомору поклали представники різних поколінь.