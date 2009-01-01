10 природних явищ, над якими вчені досі ламають голови

Прості, на перший погляд, явища залишаються великою загадкою

Виявляється, не усі явища, які відбуваються у природі, мають наукове пояснення. Існують достатньо прості, на перший погляд, речі, які вчені так і не змогли розтлумачити.

Котяче муркотіння

Коти муркочуть, коли їм добре, але невідомо, як саме вони це роблять. У горлі кішок немає органу, який здатен видавати подібні звуки. Цікаво, що під час муркотіння неможливо прослухати серце або легені кішок.

Сновидіння

Деякі дослідники впевнені, що сни - це випадкові образи та мозкові імпульси. Інші вважають, що вони несуть глибокий сенс, і це підсвідомі переживання людини. Але точної відповіді на це питання немає.

Поява видів з нізвідки

Деякі види тварин та рослин з’являються просто з нізвідки. Вони не мали предків, з яких могли б еволюціонувати. Це стосується, наприклад, земноводних.

Магнітний компас корів

70% корів під час харчування та пиття повертають голову строго на північ або на південь. Таке явище спостерігають на усіх континентах, незалежно від клімату та будь-яких інших факторів.

Таємниця темної матерії

Близько 27% Всесвіту складає темна матерія. Вона не пропускає світло, через що її неможливо дослідити. Все вказує на те, що темна матерія існує, але прямих доказів її існування немає.

Скільки планет у Сонячній системі?

Після виключення Плутона з Сонячної системи офіційно вважається, що планет залишилось вісім. Однак область між Меркурієм і Сонцем надто яскрава, а за Ураном надто темна. Їх детально не дослідили, тому там можуть бути ще планети.

Лівша або правша

У більшості людей робоча рука права. Вчені впевнені, що за вибір домінуючої руки відповідають гени, але які саме, невідомо.

Вимирання мегафауни

Мегафауна - загальна назва гігантських тварин - зникла приблизно 10 тисяч років тому. Вчені вважають, що мамонти могли вимерти через зміну клімата або брак їжі. Однак на Алясці знайшли останки тварин з неперетравленою зеленню. Це свідчить про те, що вони поїли перед загадковою смертю.

Космічний рев

У 2006 році при спробі вивчити молоді зірки вчені зіткнулися з проблемою: незрозумілий, загадковий шум, який заважав дослідженню. Ці звукові хвилі не належать зіркам або іншим космічним утворенням і явищам, відомим людині. Їхнє виникнення залишається загадкою.

Різні групи крові

Наука до сих пір не знає, чому у людей різні групи крові та навіщо вони потрібні з точки зору еволюції. Ймовірно, вони мають відношення до імунітету та опору захворюванням.

Підготував Анатолій Рябоконь.