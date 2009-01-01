Бережімо і плекаймо народно-мистецькі традиції

Найсвятішим словом «мати» називають Україну - нашу незалежну державу, землю, що нас годує. З перших хвилин життя кожен відчуває теплоту й турботу найріднішої на світі людини. Скільки б не було у неї дітей, всім приділить увагу, віддасть часточку свого серця.

Матері виховують героїв, які мужньо захищають рідну землю, Вітчизну від поневолення; вчених, які примножують людський досвід і роблять нашу державу цивілізованішою; митців, які творять культуру народу; робітників та селян, які працюють для створення матеріальних благ. Матері власним прикладом вчать жити на цьому світі, несучи проміння доброти й людяності. З роду в рід ненька несе вогонь духовності. Саме материнська пісня, казка, розповідь знайомлять з віковічними традиціями народу, в яких криються краса світу, його безмежність, незбагненність. Материнська любов зігріває кожного протягом усього життя. Тому народ складає жінкам-матерям пісні, в яких бринять ніжний сум та не-висловлена любов до найріднішої людини у світі.

Впродовж свого існування нація переживає занепад і піднесення. І чого буде більше, залежить від здатності зберігати і правильно використовувати спадщину предків, матеріальну і духовну.

Деякі народи, на жаль, поступово втрачають свої етнічні особливості, такі, як: мова, культура, традиції. Кожен з цих аспектів важливий, а найголовнішим серед них є мова.

Мова - душа народу, його духовна сутність. Значення її дозволяє людині піднятися вище у своєму розвитку. Мова - не тільки засіб спілкування, це етнічна категорія, що притаманна кожному народові, бо входимо в життя з рідною мовою, з нею стійко переживаємо всі суспільні негаразди й радість пізнання нового.

Днями, на базі «Петрівського НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів - гімназії», з метою збереження культурної спадщини та відродження традицій українського народу, відбувся районний фестиваль учнівської молоді «Благослови, мати…», в якому взяло участь 11 загальноосвітніх шкіл району. На суд журі (а цього разу до його складу увійшли: Тетяна Швець та Гульнара Лубенець - методисти районного методичного кабінету; Валентина Бойко - директор ЦДЮТ та Людмила Назарчук - бібліотекар районної дитячої бібліотеки) було представлено різні народні обряди та народно-мистецькі традиції.

Яскраво представили свої виступи обрядів весільної тематики «Розплітання коси» учні колективу «Горобина» Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ та гурт «Берегиня» Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст. З обрядом сватання феєрично продемонстрували сценку і учні Петрівського НВО - «Друга Пречиста».

Дуже багата наша ненька-Україна на народні та різдвяні свята зими. На вечорниці нас запросив фольклорний колективи «Калинонька» Луганської ЗШ І-ІІІ ст. та «Перлина» Зеленської ЗШ І-ІІ ст. зі сценкою «Українські вечорниці». Юні аматори Богданівської ЗШ І-ІІ ст. «Василечки» розіграли обрядове щедрування «Добрим людям на здоров’я»; учні Петрівської ЗШ І ступеня «Петрівчаночки» подарували глядачам чудовий виступ «Водіння кози», а театралізоване дійство показали «Іскрівчаночки» з Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст., інсценувавши «Андріїв-ські вечорниці» з використанням калити.

Подих весни можна було відчути у піснях-веснянках від фольклорного гурту Володимирівської ЗШ І-ІІІ ст. на святі Благовіщення «Благослови, Боже, усяке дихання»; юні аматори Балахівської ЗШ І-ІІ ст., «Український віночок» - показали глядачам святкування «Вербної неділі».

Українці – трудолюбива нація. Кожна праця, кожне заняття не обходилося без обрядів та святкувань. Та у вільний від роботи час також добре вміли відпочити. Аматорський колектив «Джерело» Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ст. переніс глядачів «На ярмарок». А ті дні, коли свят не було, наші предки також у вільний від роботи час збиралися родиною чи громадою і всіляко веселилися: співали пісні, розповідали гуморески, танцювали, читали та інсценізували різні твори.

Виступи усіх учасників були гарні і колоритні. Але все ж таки це був фестиваль-конкурс, тож журі довелося обирати найкращих.

Отже ІІІ місце зайняв фольклорний гурт «Горобина» Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів з обрядом «Розплітання коси».

ІІ місце – гурт «Джерело» Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів із виступом «Ярмарок».

А переможцем визнано колектив «Петрівського НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів - гімназії» з виступом «Друга Пречиста».

Переможців нагороджено Грамотами відділу освіти райдержадміністрації, всіх інших учасників - дипломами ЦДЮТ у різних номінаціях.

Пишаємося тим, що ми українці!

Олена Приходкова

На знімках: учасники та журі районного конкурсу у актовій залі Петрівського НВО-гімназія; учні Луганської ЗШ І-ІІІ ст. колектив «Калинонька» демонструють глядачам «Українські вечорниці»; спільне фото усіх учасників районного конкурсу «Благослови, мати…».