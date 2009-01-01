Грали та вигравали

Днями на базі Петрівського НВО «ЗШ ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» відбулася щорічна районна інформаційно-пізнавальна гра «12 балів» на тему «Україна – моя Батьківщина». У ній взяли участь 7 команд найрозумніших, найосвіченіших та найерудованіших школярів Петрівського району, а саме: «Фортуна» з Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів, «Стріла» з Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів, «Едельвейс» з Балахівської ЗШ І-ІІ ступенів, «Ерудит» з Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, «Ерудит» з Володимирівської ЗШ І-ІІ ступенів, «Максимум» з Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів та «Форсаж» з Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Кожен етап гри - уроку, оцінювався за 12-бальною системою.

У ході гри було проведено 4 уроки, виконуючи завдання яких можна було набрати максимально 12 балів. Перший урок «Теорія» містив загальні питання за темою гри, другий урок «Практика» передбачав практичне позначення на контурній карті найбільших річок України. Третій урок «Творчість» змусив учасників пригадати гімн України, а «Залік» дав можливість перевірити знання програмного матеріалу зі шкільних предметів.

Переможцем гри стала команда «Едельвейс» з Балахівської ЗШ І-ІІ ст., ІІ місце посіла команда «Максимум» з Луганської ЗШ І-ІІІст.; ІІІ - «Ерудит» з Володимирівської ЗШ І-ІІ ст. Усі учасники отримали грамоти та дипломи у різних номінаціях.

Олена Приходкова.

На знімку: команда переможців «Едельвейс» Балахівської ЗШ І-ІІ ступенів під час районної гри «12 балів».