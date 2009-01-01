Юні «інгульчани» - переможці турніру!

У суботу,16 вересня 2017 року, в Петровому на спортивному майданчику зі штучним покриттям відбувся міні-футбольний турнір, присвячений «25-річчю ДЮСШ «Олімп» серед футболістів 2004-2006 р.н. , в якому узяли участь 6 команд: ДЮСШ «Олімп» (Петрове), ДЮСШ «Олімп» (Червонокостянтинівка), «Інгулець» (Володимирівка), «Інгулець-Юні-ор» (Володимирівка), «Юніор» ДЮСШ (П`ятихатки), «Юніор» ДЮСШ (Вишневе, П`ятихатський район). Команди були поділені на 2 групи, переможці яких грали матчі за 3-4 місце та, відповідно, за 1-2. Тож хід командної першості має такий вигляд: 1 місце - «Інгулець» (Володимирівка), 2 місце - «Юніор» ДЮСШ (П`ятихатки), 3 місце - «Юніор» ДЮСШ (Вишневе, П`ятихатський район), 4 місце - «Інгулець-Юніор» (Володимиріква), 5 місце - ДЮСШ «Олімп» (Петрове), 6 місце - ДЮСШ «Олімп» (Червонокостянтинівка). Кращі гравці турніру: Гарус Вадим - «Інгулець» (Володимирівка), Петрушко Володимир - «Юніор» ДЮСШ (П`ятихатки), Жила Сергій - «Юніор» ДЮСШ (Вишневе, П`ятихатський район), Клімов Олександр - «Інгулець-Юніор» (Володимирівка). Керівництво ДЮСШ та адміністрація ФК «Інгулець» висловлює велику подяку командам, тренерам та батькам й бажає міцного здоров`я, мирного неба та подальших успіхів у спорті і в навчанні.
На знімку: переможці турніру - команда «Інгулець» разом з своїм наставником Андрієм Чорнопольським.