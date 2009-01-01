В Україні збираються посилити покарання для неплатників аліментів

Кабмін доручив Мін’юсту за місяць розробити законопроект, який посилить відповідальність за ухилення від сплати аліментів.

Серед покарань за ухилення від сплати аліментів і неучасть у вихованні дітей розглядаються обмеження виїзду за кордон, права на керування тран-спортними засобами і відкриття рахунків у банках, заявив нещодавно на засіданні уряду міністр юстиції Павло Петренко.

«Доручити Мін’юсту впродовж місяця розробити і провести велику роз’яснювальну кампанію і зміни у законодавство, які посилять відповідальність за несплату аліментів і неучасть у вихованні дітей», — наголосив міністр.

Петренко додав, що наразі в Україні аліменти не сплачуються стосовно 500 тис. дітей.

У свою чергу, прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав несплату аліментів за наявності фінансових можливостей «одним із найаморальніших вчинків».

Нагадаємо, в липні в Україні змінилися правила виплати аліментів. Тепер аліменти — це 100% власність дитини, і платник має право вимагати фінансовий звіт за кожну витрачену копійку.

До речі, торік у Росії неплатників аліментів та штрафів відправляли рити могили.