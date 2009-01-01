Рейд «Урок»

Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти райдержадміністрації та виконкомами сільських, селищних, рад упродовж серпня-жовтня 2017 року в районі проводиться Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» по виявленню дітей, які не приступили до занять у загальноосвітніх навчальних закладах.

Прот це розповідає начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Т.Нікульшина.

- Яка мета даного заходу?

- Мета рейду – запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, виявлення неповнолітніх, які не приступили до занять, обстеження умов проживання дітей сім’ї, яких опинились в складних життєвих обставинах.

- Що чекає батьків, які не виконують своїх обов’язків в частині навчання дітей?

- Батьків, які не виконують своїх обов’язків у частині здобуття дітьми середньої загальної освіти, буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

- Які результати проведення рейду «Урок» у 2017 році?

- Станом на 8 вересня 2017 року у навчальних закладах району приступили до навчання 2098 дітей. З них 2 дітей не приступили до навчання по причині довготривалої хвороби та перебування в КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської міської ради.

Хочемо звернутися з проханням до мешканців району: у разі виявлення дітей, які під час навчання без поважних причин не відвідують навчальні заклади, повідомляти про це службу у справах дітей райдержадміністрації за телефоном: 9-62-63.