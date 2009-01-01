Солдат, який служить у зоні АТО, вже отримує від 17 тисяч грн.

Із 1 вересня зарплата рядового військовослужбовця у званні «солдат», який виконує завдання у зоні проведення антитерористичної операції, становить мінімум 17 тисяч гривень.

Про це заявив заступник начальника департаменту фінансів Міністерства оборони Сергій Га-лінський на брифінгу.

«7 тисяч гривень — це основне грошове забезпечення, 10 тисяч гривень — це доплата; вона починається, коли солдат провів в АТО повний місяць. Крім того, якщо солдат безпосередньо брав участь у бойових діях або збив техніку противника, ви-плачується додатковий бонус», — сказав він.

Галінський зазначив, що зарплати військово-службовців Повітряно-десантних військ і морської піхоти вищі, ніж у військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил України.

«Обсяг видатків 2017 року дозволяє нам у повному обсязі забезпечити виплату грошового забезпечення на рівні, не меншому за 2016 рік, і заробітну плату з урахуванням зростання мінімальної зарплати в державі», — заявив він.

За словами чиновника, Міноборони має достатньо коштів на відновлення озброєння і військової техніки, підготовку військ, утримання і вдосконалення систем зв’язку.

«На даний момент заборгованості з виплати винагород немає», — стверджує він.

«У 2016 році ми витратили на винагороди учасникам АТО всього 1,9 мільярда гривень, а за 8 місяців поточного року вже витратили 2,2 мільярда гривень», — сказав Галінський. Раніше ЗМІ повідомляли, що цього року в середньому 43 військовослужбовці на добу отримують 1000 гривень за участь у бойових діях, тоді як минулого року таких було 129 бійців на добу, — та й отримати це заохочення не так просто.