У 2018 році з переліку предметів ЗНО виключено російську мову

У 2018 році з переліку предметів, з яких на основі загальної повної середньої освіти складають зовнішнє незалежне оцінювання, виключено російську мову.

Оновлений перелік предметів затверджено наказом Міністерства освіти та науки, повідомляє Укрінформ.

«Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів із Переліку», — йдеться у документі.

У Переліку затверджено 11 предметів: українська мова і література; історія України; математика; біологія, географія, фізика, хімія; англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Для випускників шкіл результати ЗНО з трьох навчальних предметів — української мови та літератури, математики або історії України та одного з предметів, зазначених в переліку — будуть зараховуватися як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Також наступного року для проведення ЗНО з іноземних мов буде використано тести двох рівнів складності: рівня В1 і рівня В2. Новацією цих тестів буде частина «Розуміння мови на слух», яка передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.

У 2018 році ЗНО відбудеться з 22 травня по 14 липня.

Наказ набув чинності 8 вересня 2017 року.