Гідрометцентр не підтверджує наближення урагану з Румунії в бік України

Потужний ураган, що спричинив загибель кількох осіб в Румунії, найближчими днями не рухатиметься у бік України. Про це повідомила начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Людмила Савченко.

«Найближчими днями жодних руйнівних буревіїв на території нашої держави ми не очікуємо», - запевнила Савченко.

Раніше, з посиленням на синоптиків, повідомлялося, що до України наближається ураган, внаслідок якого в Румунії загинули вісім осіб, а ще близько 70-и потрапили до лікарні. Більшу частину жертв і постраждалих становлять жителі міста Тімішоара та його околиць. Як зазначають румунські ЗМІ, жителів регіону не попередили про стихію.

Разом з тим, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про шквали і грози в західних областях на початку поточного тижня. На сьогодні погода тут вже знеструмила майже 500 населених пунктів.