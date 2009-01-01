СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ у січні–липні 2017 року

Населення. На 1 липня 2017р. в районі проживало 23,9 тис. осіб.

За січень–червень 2017р. чисельність населення скоротилася на 179 осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017р. становила 317 осіб.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у II кварталі 2017р. становила 5564 грн, що на 2,1% менше середнього рівня по області.

Капітальні інвестиції. За січень–червень 2017р. підприємствами та організаціями району освоєно 157,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 5,7% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–липень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 118,6%.

Промисловість. У січні–червні 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4,5 млн.грн.

Будівництво. За січень–червень 2017р. у районі прийнято в експлуатацію 71 м2 загальної площі житла, що на 33,6% менше ніж за січень–червень 2016р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–липень 2017р. перевезено 13,7 тис.т вантажів, що на 54,5% менше, ніж за січень–липень 2016р., вантажооборот зменшився на 54,6% і склав 2,8 млн.ткм.

Перевезено 105,3 тис. пасажирів, що на 34,9% менше ніж за січень–липень 2016р., пасажирооборот зменшився на 35,6% і склав 7,3 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Кіровоградській області