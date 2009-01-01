Добрий господар

Хочеться висловити найщиріші слова вдячності голові ПСП «Райпольське» Володимиру Григоровичу Деркачу - невтомному трудівнику, чуйній людині і для нас, інколи, просто чарівнику - за вагомий внесок в покращення життя громади села Іванівка. Його зусиллями замінено дах сільського Будинку культури. Роботу, як кажуть, було зроблено на відмінно. Володимир Григорович виділив кошти, знайшов підрядників, за дуже короткий час будівля клубу набула сучасного вигляду і отримала захист від прикростей негоди. Доклав Володимир Григорович зусиль і до збереження історичної пам’яті нашого народу – за його підтримки замінено огорожу навколо пам’ятника воїнам-визволителям.

Наразі завершується дуже очікуване перекриття даху сільського дитячого садочка. Дитсадок тепер радує око сучасним дахом, а крім того зустріне своїх діток оновленим і зміцненим, адже крім даху було укріплено фундамент будівлі, що осів.

Та це далеко не все: Володимир Григорович неодноразово поповнював запас іграшок нашим вихованцям, закупив килимове покриття та побутову техніку.

Не залишається він осторонь і дозвілля мешканців нашого села - нещодавно була організована поїздка до розважального центру в м. Кривий Ріг, яку він оплатив, і діти разом з дорослими безкоштовно змогли відпочити та розважитись.

Володимир Григорович ніколи не залишається байдужим до будь-яких виниклих проблем, що постають перед іванівцями, ніколи не відмовить, завжди піде назустріч.

Ми ж, в свою чергу, хочемо побажати йому міцного здоров’я, успіхів у його нелегкій роботі, благополуччя в родині, тепла й любові. Нехай буйно колосяться Ваші ниви, а комори завжди будуть повними.

Секретар ради О.П.Мовчан, завідувач ДНЗ «Мрія» О.О. Гасенко, вдячні батьки.