Якісне лікування стає доступнішим

13 вересня у Кропивницькому відкрили сучасне відділення гострої судинної неврологічної патології

Вітаючи присутніх, міський голова зазначив, що відкриття інсультного центру чекали не лише фахівці, а й сотні містян, що страждають на серцево-судинні хвороби.

У відділення закупили сучасну апаратуру, ще на понад 2,5 мільйона гривень. Тож тепер відділення гострої судинної неврологічної патології укомплектоване сучасним діагностичним та реанімаційним обладнанням: тут є приліжкові кардіомонітори, електрокардіографи, холтерівські монітори з добовим записом ЕКГ, монітори артеріального тиску, комп’ютерний електроенцефалограф, апарат штучної вентиляції легенів, пульсоксиметри, переносний набір для реанімації.

Розрахований медичний заклад на 50 ліжок з палатою інтенсивної терапії на п’ять ліжок.

У інсультному відділенні буде працювати висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку з питань проведення тромболізису. Перших пацієнтів у відділенні приймуть вже 19 вересня.

14 вересня також урочисто відкрили відділення амбулаторного гемодіалізу в КЗ “Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького”.

В урочистостях взяли участь представники керівництва міста та області, начальник управління охорони здоров’я міськради Оксана Макарук, депутати та активісти.

«Цей гемодіалізний центр буде давати нам якісне і повноцынне життя. Ми не будемо губитись в суспільстві, а відчуватимемо себе повноцінними матерями, жінками. Дякую тим, хто вклав душу в цей проект, який є найважливішим для нас і наших сімей», - зазначила представниця спільноти хворих на ниркову недостатність Євгенія Іляшенко.

Відділення амбулаторного гемодіалізу обладнане сучасною медтехнікою від всесвітньовідомої фірми «Fresenius Medical Care». Загалом надано обладнання на понад 16 мільйонів гривень.

Нагадаємо, напередодні Дня міста у Кропивницькому відкрили також перинатальний центр ІІ рівня