У Розумівці відкриється Всеукраїнський табір

В обласній державній адміністрації під керівництвом першого заступника голови ОДА Сергія Коваленка відбулося засідання організаційного ко-мітету із проведення Всеукраїнського табору «Розумівка – Холодний Яр. Повстанські стежки Чорного ворона». Табір проходитиме із 21 по 24 вересня. У ньому візьмуть участь 80 молодих людей із усіх областей України.
Організаторами Всеукраїнського табору виступили Міністерство молоді та спорту, управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА, а також Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
Організатори обіцяють учасникам табору надзвичайно цікаву та насичену програму. Проводитимуться різноманітні заходи просвітницького характеру, заняття із медицини, самозахисту, спортивного орієнтування, виживання, майстер-класи від учасників АТО, відвідування музею «Холодного Яру», Свято-Хрестовоздвиженської церкви, перегляди фільмів «Червоний» та «Холодний Яр» тощо.
Перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко закликав представників структурних підрозділів ОДА, територіальних підрозділів міністерств та відомств України в області, а також представників громадськості, які беруть участь у заходах табору, провести усі передбачені програмою заходи на високому організаційному рівні.
Із сайту ОДА.