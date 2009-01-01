У Розумівці відкриється Всеукраїнський табір

До уваги футбольних уболівальників!

У НЕДІЛЮ, 24 ВЕРЕСНЯ 2017 року, на стадіоні «Інгулець» відбудеться поєдинок 13-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Першої ліги.

Зустрічаються команди: ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - ФК «ПОЛТАВА»

Початок зустрічі о 18.00.

Запрошуємо уболівальників Петрівщини та гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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До уваги футбольних уболівальників!

У ПОНЕДІЛОК, 25 ВЕРЕСНЯ на полі НТБ «Молодіжний», що у Володимирівці, відбудеться гра 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Другої ліги (група «Б»).

Зустрічаються ФК «ІНГУЛЕЦЬ-2» - ФК «ТАВРІЯ-СІМФЕРОПОЛЬ»

Початок зустрічі о 16.00.

Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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