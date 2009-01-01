Україні є чим пишатися

Цікаві факти про Україну

- На дніпропетровському заводі «Південмаш» виробляють екологічно найчистіші ракетоносії у світі - «Зеніт 3SL», завдяки яким Україна є співвласником проекту «Морський старт» (разом з США, Росією та Норвегією). Даний проект полягає в запуску комер-ційних вантажів на орбіту з плавучого космодрому на екваторі. Так, всі пуски «Зеніт-3SL» були виконані з плавучої платформи «Ocean Odyssey» в рамках проекту « Морський старт». Решта її модифікації запускалися з космодрому Байконур.

- Олешківські піски часто називають українською «Сахарою». Площа пісків, які розкинулися на території кількох районів Херсонської області, становить понад 160 тисяч гектарів, що робить їх найбільшою пустелею Європи. Олешківські піски добре видно з космосу. Фауна представлена близько 1 тис. видів комах, 5 видами плазунів, десятками видів птахів. Тут є і дикі кабани, і вовки, і фазани. Але найцікавіше те, що тут мешкає найбільша популяція тушканчика-емуранчика.

- Набережну на Оболоні в Києві тепер прикрашає гігантський стометровий прапор. На початку червня 2014 року його намалювали місцеві жителі. Загальна площа прапора становить 1700 квадратних метрів.Як кажуть організатори, роботи було багато. Спочатку їм довелося очистити бетонний схил від трави, замазати дірки, а тільки потім почати розфарбовувати. На величезний прапор пішло півтонни жовтої і синьої фарби.

- «Щедрик» - це різдвяна українська народна пісня, яка отримала всесвітню популярність в музичній обробці Миколи Леонтовича, який написав її в 1916 році. Англійською мовою відома під назвою «Carol of the Bells». Пісня прозвучала у багатьох закордонних фільмах. Наприклад, в улюбленому всіма фільмі «Сам удома» вона є одним з найголовніших саундтреків. Крім того, численні кавери «Щедрика» набирають неймовірну кількість переглядів на YouTube

- Хрещатик є найкоротшою центральною вулицею столиці в Європі. Починається вона від Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності, і закінчується Бессарабською площею. Довжина Хрещатика становить 1225 метрів.

- Станція метро «Арсенальна» у Києві є найглибшою в світі - 105,5 метрів. Її побудували в числі перших п’яти станцій в столиці України, в безпосередній близькості від будівлі парламенту.

- Назву станція отримала від розташованого поруч великого заводу «Арсенал». Арсенальна з 1986 має статус пам’ятника ар-хітектури

- На конкурсі краси мов у Парижі у 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце після італійської.

- Автор першої в світі Конституції - українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 його обрали гетьманом запо-різького війська. У цей же день він оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787р., у Франції та Польщі тільки в 1791 році.

- Найдовший музичний інструмент у світі - це українська трембіта. Її довжина може досягати чотирьох метрів, а її звуки чутні більш, ніж за десять кілометрів.

- На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Під час Другої Світової війни німці навіть вивозили чорнозем на поїздах.

- Серед яскравих досягнень українського літакобудування – найбільший в світі літак АН-225 «Мрія», а також найпотужніший літак АН-124 «Руслан». У 2001 році, літак «Мрія», взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди.

- Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світу.

- Українське містечко Рахів, розташоване серед Карпат, офіційно вважається географічним центром Європи. А сама Україна є найбільшою європейською державою, вся територія якої географічно знаходиться в Європі.