Доземний уклін за добрі справи

Про тісну й продуктивну взаємодію, що існує між Ганнівською сільською територіальною громадою та нашим базовим сільгосппідприємством - ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська», вже неодноразово розповідалося на сторінках районки. І все ж маємо черговий привід для того, щоб висловити свою втіху від такої співпраці, а також слова щирої вдячності працівникам агрофірми, і особливо її керівникові – генеральному директору ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Олександру Поворознюку. Цього разу головним об’єктом нашої вдячності стануть дороги на території нашої територіальної громади, включно з дорожнім покриттям вулиць Володимирівки, Ганнівки і Сергіївки. Після того, як агрофірмою було придбано спецмашину для здійснення найпростішого (ямкового) дорожнього ремонту, її екіпаж у складі Сергія Погорянова, Олександра Пендичука та Василя Царя щодня задіяний на ремонтних роботах, і ми, мешканці Ганнівської територіальної громади, нарешті відчули, що пересуватися нашими дорогами стало значно комфортніше і приємніше, ніж це було ще кілька місяців тому, чи ще й досі залишається на шляхах більшості інших сусідніх територіальних громад як нашої, так і сусідньої Дніпропетровської області. А щойно відремонтована дорога до Сергіївки, зокрема ділянка, що проходить через Ганнівське урочище, взагалі не знала ремонту ще з радянської доби. І невідомо чи й дочекалася б, аби не Олександр Григорович та його помічники.

Отож від імені усіх ганнівців, володимирівців та сергіївців я вже вкотре висловлюю щиру подяку Олександру Григоровичу та усьому трудовому колективу ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» за небайдужість до проблем села, за повсякденну увагу і турботу про добробут і благоустрій нашої територіальної громади. Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, душевної рівноваги, щедрого достатку. Нехай Господь Бог сторицею віддячує за усі Ваші добрі справи, за Вашу натхненну і самовіддану працю, за непохитну віру у світле майбутнє нашого степового краю.

Ніна Цапенко, Ганнівський сільський голова.