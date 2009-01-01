«Здоров’я дорожче за багатство»

«Здоров’я - всьому голова», «У здоровому тілі – здоровий дух», «Здоров’я за гроші не купиш»…. Існує багато висловів про здоров’я, але не кожна людина усвідомлює їх, поки не захворіє. Скільки б у нас не було достатку, та найголовніше для життя людини – здоров’я!

Саме вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, загартовуватись, вживати вітаміни, до-тримуватись режиму дня - ось мета у вихованні підростаючого покоління.

З цією метою у Петрівській ЗШ І ступеня відбувся «День фізкультури і спорту». Ранок у школі розпочався із загальношкільної лінійки та зарядки. Учні 4-А класу розповіли вірші про спорт. Класоводи проведи з учнями Олімпійський урок. Вчителі розповіли про різні види спорту, ознайомили зі спортсменами нашої країни та довели учням, що спорт - одна із складових здоров’я людини. Бібліотекар школи Т.Б.Коробка виготовила загально-шкільну виставку на тему: «Спорт – це сила!».

Для учнів 1-4-х класів пройшли спортивні змагання, метою яких було виховувати в учнів любов до фізкультури та прагнення займатися спортом.

Надія Сидоренко, педагог-організатор Петрівської ЗШ І ступеня