Консультує лікар

Останнім часом населення України стривожене проявами небезпечних інфекційних захворювань, як то ботулізм, лептоспіроз, кір, дифтерія тощо. Не всі навіть знають що це за хвороби та які їх симптоми. Тож ми звернулися до лікаря-інфекціоніста ЦРЛ Катерини Мерви за консультацією.

Ботулізм

Ботулізм - гостра бактерійна хвороба, яка характеризується тяжким ураженням нервової системи ботулотоксином.

Збудник - клостридія ботулізму, що утворює спори і дуже сильний екзотоксин. Розмножується в анаеробних умовах. Спори дуже стійкі в довкіллі; при температурі 100°С вони гинуть лише через кілька годин, 120°С - за 30 хв. Під час кип’ятіння екзотоксин руйнується протягом 10 хв.

Основним резервуаром збудника є травоїдні тварини. Людина заражається при вживанні їжі, що інфікована спорами. Захворювання найчастіше пов’язане з вживанням продуктів домашнього консервування (м’ясо, риба, салат, овочі, гриби).

Ботулотоксин з їжею потрапляє до шлунка, де він не руйнується травними ферментами. Всмоктавшись у кров, він уражає нервову систему, зокрема блокує синапси. Вна-слідок цього виникають паралічі різних м’язів. Особливо небезпечні розлади ковтання і дихання, що нерідко призводить до аспіраційної пневмонії і смерті.

Клініка ботулізму

Тривалість інкубаційного періоду коливається від кількох годин до 2-10 діб. Основним проявам хвороби зрідка передують нудота, блювання, біль у животі, пронос. Захворювання найчастіше починається із загального нездужання, болю голови, відчуття спраги, порушення зору. Хворі скаржаться на нечітке бачення близьких предметів, «туман» або «сітку» перед очима, двоїння. У багатьох уражених виникають сухість у роті, біль при ковтанні, здуття живота, закреп.

При обстеженні виявляють погіршання акомодації, ністагм, розширення і неоднакову величину зіниць, втрату реакції на світло, косоокість, опущення повік. Голос сиплий, може втрачатися, мова утруднена. Внаслідок ураження спинного мозку хворий відчуває стиснення грудної клітки, нестачу повітря, дихання стає поверхневим і навіть може зупинитися. При спробі ковтання рідина виливається через ніс, що обумовлено паралічем м’якого піднебіння. Часто виникає парез мімічних м’язів, внаслідок чого обличчя стає маскоподібним. Може розвинутися параліч жувальних м’язів, шиї і верхніх кінцівок. Температура тіла нормальна або субфебрильна. Пульс частий, артеріальний тиск знижений, тони серця глухі. При дослідженні крові виявляють помірний лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом вліво.

Прогноз завжди важкий, летальність досягає 25 %. Процес видужання довгий, до півроку зберігається астенія.

Ускладнення: гостра пневмонія, токсичний міокардит, неврити.

Діагностика ботулізму

Розпізнають на основі характерної клінічної картини (порушення зору, ковтання, мови; м’язова слабість) та епідеміологічних (споживання підозрілого консервованого продукту) даних. Щоб виявити ботулотоксин, важливо зберегти і передати в лабораторію рештки спожитої їжі; ще до специфічного лікування для дослідження беруть кров, промивні води шлунка, блювотні маси, кал і сечу хворого. Ботулотоксин визначають за допомогою біологічної проби на білих мишах або гвінейських свинках. Диференціюють від харчових токсикоінфекцій, отруєння грибами, поліомієліту, дифтерії, розладів мозкового кровообігу.

Лікування ботулізму

Хворого негайно госпіталізують в інфекційний стаціонар. До цього (краще на ФАПі чи вдома) ретельно промивають шлунок і кишки 2 % розчином натрію гідрокарбонату. Призначають усередину вуглецевий, полімерний або кремнієвий сорбент.

Основним методом лікування є раннє введення специ-фічних протиботулінічних сироваток. За методом Безредки вводять суміш сироваток типів А та Е (по 10 000 МО) і типу В (5000 МО). З урахуванням ступеня тяжкості хвороби їх призначають повторно. Дають антибіотики, дезінтоксикаційні та серцево-судинні засоби. При розладах дихання хворих переводять у реанімаційне відділення. За реконвалесцентами встановлюють диспансерний нагляд з участю невропатолога та окуліста.

Профілактика полягає у дотриманні санітарно-гігієнічних вимог до консервування продуктів. їх стерилізують в автоклавах. Зовнішньою ознакою забруднення консервів клостридіями можуть бути їх здуття і неприємний запах. Банки з бомбажем бракують. Особам, які разом з хворим вживали підозрілий продукт, з профілактичною метою вводять протиботулінічні сироватки типів А, В, Е по 1000-2000 МО внутрішньом’язово. Медичне спостереження триває 10-12 днів. Усі підозрілі продукти вилучають.

Лептоспіроз

Лептоспіроз - гостра інфекційна хвороба, що супроводжуеться інтосикаціею, гарячкою, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної та нервової системи.

Збудником хиороои є лсптоспіри - спіралеподібні мікроорганізми, серед яких виділяють низку серологічних груп і типів. Завдяки своїй гідрофільності лептоспіри довго зберігаються у водоймах (2-4 тиж) і вологому грунті (до 3 міс) з нейтральною або слабколужною реакцією. Вони стійкі до низької температури, водночас дуже чутливі до висушування, кислот, високої температури, дезінфікуючих розчинів.

Природним резервуаром лептоспір є щури, миші, велика рогата худоба, свині, собаки тощо. Вони переносять лептоспіроз в явній або прихованій формі і виділяють збудника з сечею.

Людина може заразитися під час купання у водоймі, рибної ловлі, полювання, косовиці, при догляді за домашніми і промисловими тваринами, вживанні інфікованих продуктів і води. В організм людини І тварини лептоспіри проникають через ушкоджену шкіру та слизові оболонки.

Лептоспіроз належить до розповсюджених інфекційних хвороб, що мають природну осередковість. В Україні його виявляють повсюдно. Понад 90 % хворих становлять жителі села. Частіше хворіють тваринники, працівники м’ясокомбінатів, особи, які працюють на заболочених луках. Найбільша захворюваність припадає на серпень-вересень.

Розповсюджуючись з лімфою і кров’ю, лептоспіри потрапляють у різні органи і тканини, де активно розмножуються. Продукти їх життєдіяльності викликають інтоксикацію організму з гарячковою реакцією. Внаслідок токсемії розвивається генералізований капіляротоксикоз із крововиливами та анемізацією. Ушкодженням канальців і паренхіми нирок спричинюється розвиток нефрозонефриту, гострої ниркової недостатності. Уражується печінка. На 2-3-му тижні захворювання в крові з’являються антитіла до лептоспір. Імунітет сталий, типоспецифічний.

Клініка лептоспірозу

Інкубаційний період триває 7-14 діб. Початок захворювання переважно гострий - з лихоманки і швидкого підвищення температури тіла до 39-40 °С. У перші дні хворі скаржаться на біль голови, різкий біль у м’язах, особливо в литкових, шийних, потиличних і живота. У багатьох захворілих виникають нудота і блювання. Обличчя гіперемоване, одутле. Судини склер ін’єктовані, кон’юнктиви червоні. Шкіра періодично вкривається рясним потом. У багатьох хворих збільшені регіонарні лімфовузли. Пульс частий, артеріальний тиск знижений. Тони серця ослаблені.

У період розпалу хвороби явища інтоксикації виражені ще більшою мірою. Лихоманка постійна або ремітуюча. На губах і крилах носа спостерігаються герпетичні висипання. У 1/4 хворих з’являється скарлатино-, короподібна або геморагічна висипка, рідше - уртикарна. Може приєднатися жовтяниця з червонуватим відтінком, але часто хвороба перебігає у безжовтяничній формі. Тахікардія змінюється брадикардією, часом відзначається аритмія. Тони серця глухі. Язик сухий, з бурим нальотом. Печінка збільшена майже у всіх хворих, селезінка - у кожного другого. Симптом Пастернацького позитивний. При дослідженні крові виявляють зниження кількості еритроцитів і гемоглобіну, нейтрофільний лейкоцитоз із паличкоядерним зсувом вліво, лімфопенію, еозинофілію, зростання ШОЕ до 40-60 мм/год; може збільшуватися вміст сечовини, креатиніну, білірубіну.

При тяжкому перебігу хвороби з’являються геморагічна висипка і кровотечі (носова, легенева, шлунково-кишкова, ниркова, маткова), можуть приєднуватися пневмонія, менінгеальні явища (ригідність м’язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського), гострі нирково-печінкова і серцево-судинна недостатність.

Реконвалесценція настає на 2-3-му тижні. У 1/3 осіб спостерігаються рецидиви, однак клінічні прояви їх слабші.

Ускладнення: бактерійні пневмонії, гнійний паротит, менінгоенцефаліт, увеїт, іридоцикліт, отит, пієлонефрит.

Діагностика лептоспірозу

Запідозрити лептоспіроз можна на підставі характерних клінічних проявів хвороби і її належності до природно-осередкової групи. Для підтвердження діагнозу використовують бактеріологічні та серологічні методи. Виявити лептоспіри можна при бактеріоскопії (в темному полі мікроскопа), а також посіві крові, сечі й спинномозкової рідини на спеціальні середовища. Найчутливішими є серологічні методи - реакція мікроаглютинації, РЗК з парними сироватками крові, взятими на 1-му тижні і через 7-10 днів. Роблять також біологічну пробу.

Диференціальну діагностику проводять для відмежування лептоспірозу від грипу, гострих респіраторних захворювань іншої етіології, висипного і черевного тифів, геморагічних гарячок, сепсису, інфекційного мононуклеозу, вірусного гепатиту.

Лікування лептоспірозу

Хворих госпіталізують в інфекційний стаціонар, у рал розвитку тяжкої форми хвороби - в реанімаційне відділення. їм показані ліжковий режим, дієта.

Профілактика лептоспірозу. Основне значення мають захист джерел водопостачання і харчових продуктів від забруднення сечею диких і домашніх тварин, проведення дератизації. Забороняється вживати некип’ячену воду з відкритих водойм у районі ендемії. Особи, що перебувають у заболоченій місцевості, працюють на різницях і м’ясокомбінатах, доглядають за хворими тваринами, мають носити захисний одяг, гумові чоботи і рукавиці. Працівників тваринницьких ферм, де виявлено лептоспіроз, а також м’ясокомбінатів і системи каналізації імунізують лептоспірозною вакциною. Проводять санітарно-освітню роботу.

У МОЗ порадили не купувати деякі ліки російського виробництва

В аптеках України є в наявності достатня кількість імуноглобуліну проти правця (стовбняка) європейського виробництва, що має всі необхідні сертифікати.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Препарат, рекомендований для лікування правця основними міжнародними протоколами, має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я і відповідає стандартам GMP.

У той же час у відомстві не рекомендують використовувати деякі препарати російського виробництва, особливо імунобіологічні.

Ці препарати не зареєстровані в Україні, не мають ніякого міжнародного сертифіката якості, а також, з-за відсутності офіційної дистрибуції в країні, завозяться протизаконно.

Крім того, у МОЗ закликали батьків робити щеплення своїм дітям і самим ревакцинуватися кожні десять років.

Основна причина жіночих смертей – не рак

Фахівці з Британського фонду серця провели дослідження, в результаті якого спростували існуючу думку, що основна причина жіночих смертей – рак.

Британські вчені зібрали і вивчили інформацію про причини смертності серед чоловіків і жінок за останні кілька років. У ході дослідження з’ясувалося, що онкологічні захворювання поступаються за поширеністю хвороб серцево-судинної системи.

Раніше було прийнято вважати, що від серцевих захворювань частіше страждає (і вмирає) чоловіча половина населення, але нинішнє дослідження показує, що тепер статистика інша: на 4000 чоловіків, які померли від тієї чи іншої проблеми з серцем, доводиться 3000 жінок з тим же сумним кінцем .

При цьому найбільш часто зустрічається серед серцевих хвороб ішемія. Вчені говорять про те, що в останні роки вона стала з величезною швидкістю набирати обертів, і зустрічається все частіше.

У зв’язку з новими даними, людям необхідно займатися профілактикою серцево-судинних захворювань. Для цього необхідно відмовитися від куріння, не зловживати шкідливими звичками і обов’язково стежити за вагою.

Експерти: 5 з 6 ліків – безкорисні

5 з 6 видів ліків, які найбільш часто прописують лікарі, практично не приносять користі. Вони не мають жодного позитивного впливу на здоров’я пацієнта.

Критики фарміндустрії стверджують, що від більшості сучасних ліків широкого споживання немає ніякого толку. Думка експертів така: фармацевтичні компанії витрачають астрономічні суми на медиків. У свою чергу, лікарі виписують своїм пацієнтам препарати, які, в кращому випадку, взагалі не ефективні. Але іноді ситуація ускладнюється наявністю в цих ліках серйозних побічних ефектів.

Як стверджує соціолог Дональд Лайт з університету медицини штату Нью-Джерсі, дані незалежних експертів неупереджено свідчать про марність багатьох лікарських препаратів. Іноді вони покращують стан, але тільки завдяки ефекту плацебо. Але одночасно з цим зростає кількість випадків погіршення здоров’я через прийом таких ліків. Зустрічаються також випадки з летальним результатом.

За словами Лайта, скарги пацієнтів на побічний ефект ліків часто ігноруються лікарями. І це не дивно, якщо взяти до уваги зацікавленість медиків у продажі певних ліків. Що стосується фармацевтичних компаній, вони з тих же міркувань приховують інформацію про побічні ефекти і перебільшують дані про користь препаратів.

Як позбутися герпесу за 5 хвилин?

Герпес - це вірусна хвороба із жахливими симптомами, яка найчастіше вражає в холодну пору року. Якими народними методами можна швидко позбутись цієї недуги - читайте у «Країні Здоров’я»

Вушна сірка

Змащуйте виразки герпесу нею двічі в день, позитивний результат лікування буде помітний на другу добу.

Кубики льоду

Прикладайте лід до уражених ділянок шкіри на 20 секунд 2-3 рази в день. Оскільки вірус боїться низької температури, кубики льоду допоможуть вилікувати герпес на губах, підсушуючи ранки.

Дрібна сіль

Прикладайте до губ дрібну кухонну сіль 3 рази на добу.

Настій ромашки

Його слід пити під час герпесу і змащувати ним уражену шкіру губ. Залийте столову ложку трави склянкою окропу, закрийте і дайте настоятися як мінімум 30 хвилин. Процідіть відвар, додайте до нього столову ложку спиртової настоянки прополісу. Цим настоєм змочуйте виразки на губах і пийте його двічі на день по столовій ложці.

Свіжозаварений чай

Заваріть чорний міцний чай, занурте в нього ватний тампон і прикладіть до вірусних язвочкам або бульбашок.

Проводите процедуру 3-4 рази на добу до повного одужання. На ніч робіть сольовий компрес, розчинивши ложку солі в 1/3 склянки води і змочити в розчині марлю. Закріпити компрес пластиром.

4 симптоми, які вказують не те, що ваше тіло перевантажене токсинами

Багато чинників впливають на наш загальний стан. Відсутність фізичної активності і неправильного харчування є одними з них. Але ви можете перевірити ваше тіло.

Є 4 симптоми, які вказують, коли ваше тіло переобтяжене токсинами.

Неприємний запах з рота

Бактерії у роті поширюють неприємний запах. Це один з симптомів, який повідомляє що у вас є токсини в організмі. Спершу почніть чистити язик щодня.

Надмірна вага

Надмірна вага може бути через гормональні проблеми, погану дієту і занадто велику кількість токсинів в організмі. Проводьте детоксикацію і налагодьте збалансоване і правильне харчування, якщо ви набираєте вагу постійно.

Ви сильно реагуєте на запахи

Коли ваша печінка заповнена токсинами, вона не може працювати належним чином, і у вас виникає проблема – пахнучі духи, дим або інші аромати. Це робить ваші почуття чутливіші і кожен запах може викликати сильний головний біль. Постарайтеся їсти правильні жири і відмовтеся від смаженої і солоної, занадто солодкої їжі.

Часте сечовипускання

Якщо відвідуєте туалет надто багато разів, це може бути дуже важливий симптом, який вказує, що ваше тіло знаходиться в стані перевантаженості токсинами. Кращий спосіб, щоб видалити їх з організму – пити досить очищеної води. Багато рідини може допомогти вам прискорити процес.

Сторінку підготувала Валентина Рябоконь.