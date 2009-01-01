Одружитися, зареєструвати дитину або поставити на облік авто можна буде онлайн

Україна позбавляється від черг за документами: в електронному вигляді вже доступні багато видів послуг, наприклад реєстрація бізнесу, отримання довідок та ліцензій, оформлення держдопомоги. У Держагентстві з питань електронного урядування обіцяють, що до кінця року з’являться нові сервіси. Урядова програма передбачає впровадження до кінця 2018 року майже ста найбільш пріоритетних онлайн-послуг для фізосіб і бізнесу. Планується, що з жовтня цього року відкриється низка нових послуг: це реєстрація шлюбу, народження дитини, первинна постановка на облік нового автомобіля, оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, отримання ліцензій на продаж алкогольних та тютюнових виробів, видача довідок про подану декларацію та майно, видача для перевізників дозволів на перевезення.

Як це працює, можна зрозуміти на прикладі оформлення держдопомоги при народженні дитини. Один з батьків подає заяву, вказавши номер свідоцтва про народження дитини і номер банківської картки для перерахування грошей. Свідоцтво проходить онлайн-перевірку в е-реєстрі цивільного стану Мін’юсту, і через 2-3 дні, а не 10 днів і більше, як було, перераховується держдопомога.

Електронне оформлення виключає як підробку документів, так і прямий контакт держслужбовця з населенням. Нині діють 30 онлайн-послуг як по всій Україні, так і у вигляді пілотних проектів. Через інтернет можна відкрити бізнес (вже скористалися 1500 підприємців), отримати дозвіл на будівництво будівель не вище 4-х поверхів (видано 2600 дозволів), отримати ліцензії та довідки. Фізособи по всій країні можуть оформити онлайн-допомогу при народженні дитини, записатися в е-чергу на отримання внутрішнього і закордонного паспорта. У Вінницькій, Волинській і Донецькій областях люди можуть оформити субсидії на комунальні послуги. А в Києві, Київському та Одеському регіонах можна подати онлайн документи на реєстрацію шлюбу.

Скористатися е-послугами можуть лише ті, хто вміє працювати на комп’ютері, — технічне консультування поки не передбачено. «Відсутність консультації — серйозна перешкода, щоб е-послуги стали масовими, насамперед для одержувачів субсидій. Більшість з них — літні люди, яким складно впоратися з новинкою. Також в глибинці це складно через слабке інтернет-покриття».

Сторінку підготувала Валентина Рябоконь.