12-РІЧНА ШКОЛА, ПРЕДМЕТИ НА ВИБІР ТА 3-РІЧНИЙ БАКАЛАВРАТ

Повний запуск реформи планують розпочати з наступного навчального року.

В Україні кардинально реформують систему освіти. Це передбачено відповідним законом, який цього тижня ухвалила Верховна Рада.

Документ передбачає перехід від школи знань до школи компетентності, тобто вмінь. Про це сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Повний запуск планують розпочати з наступного навчального року. Але вже зараз починаються експериментальні випробування системи у 100 школах. Новації будуть стосуватися лише першачків. І поки що більше відомо про структурні зміни, аніж про змістовні. Доуніверситетська освіта триватиме 12 років. Дитина зможе піти до школи в 6 років, а якщо захоче - то і в 7. І наступні чотири роки здобуватиме початкові знання.

Далі - школяра чекають п’ять років базової середньої освіти в гімназії. Після закінчення – підсумкові іспити. А за їхніми результатами – вступ до ліцею чи училища, які протягом трьох років даватимуть вже вузькопрофільну освіту. Новий закон каже, що там учень зможе обрати, що саме його цікавить найбільше. І зосередитися на кількох дисциплінах, а не вчити всього потрохи, як це є зараз.

Далі – вихід у «дорослий світ». Тобто - або робота, або навчання в університеті. Причому, бакалаврат триватиме вже три роки, а не чотири, як сьогодні. Тобто, загальний час здобуття освіти не зміниться.

Забезпечити підручниками школярів обіцяє держава. А от за навчальні посібники доведеться платити вже батькам.

Учителям обіцяють поступово підвищити зарплату - до трьох мінімальних. Якщо ж педагог захоче підвищити фаховий рівень і пройде додаткову сертифікацію, то отримає ще надбавку в 20%. Щорічна атестація вчителів залишається обов’язковою.

Досі освітні програми для всіх шкіл зверху спускало Міносвіти. А надалі школи зможуть розробляти їх самі. Хоча перевірятиме їх усе-одно держава. Класно-урочна система при цьому залишається. Але в якій формі триватиме урок, може обирати і школа, і вчитель. Хотілося б, звичайно, і більше відповідальності: якщо виявиться низький рівень знань дітей на незалежному оцінюванні. Поки лише деякі приватні школи записують в угодах із батьками, що їхні діти матимуть знання не нижче такого-то рівня.

Третина українських дітей навчаються в сільських школах. І першачки ходитимуть до найближчої. А старшокласників держава планує вже звозити до так званих опорних шкіл із кращим забезпеченням, розрахованих на кілька сіл.

Діти з національних меншин частину предметів учитимуть рідною мовою. Але тільки в початковій школі. Далі навчання відбуватиметься українською, бо це має полегшити вступ до національних вишів. Угорщина, Польща та Румунія - хто різко, хто помірковано, - вже заявили, що стурбовані таким підходом. Відтак навколо цього, вочевидь, буде ще чимало дискусій