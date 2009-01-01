Земельна реформа в Україні передбачає запуск прозорого обміну землі, реформи системи державної підтримки сільгоспвиробників і підвищення ефективності та приватизації державних підприємств.

Перше питання земельної реформи – це запуск прозорого обміну землі . Другий наш ключовий пріоритет – реформа державної підтримки і акцент на малих і середніх фермерів. Третій – це реформа держпідприємств, підвищення їх прибутковості, підвищення ефективності, а також приватизація.

Крім того в планах міністерства – розвиток сільських територій, яке тісно перегукується з підтримкою малих і середніх виробників, розширення ринків збуту, насамперед тих, які стосуються виробництва товарів з доданою вартістю, органічне виробництво і питання блоку безпеки харчових продуктів.

План реформування аграрної галузі “3+5” передбачає 3 основні пріоритети та 5 напрямків

Міністерство аграрної політики і продовольства України визначило конкретні кроки, за якими відбуватиметься реформування галузі. Вони покладені в основу комплексного стратегічного плану, який отримав назву «3+5».

Команда Мінагрополітики визначила 3 основні пріоритети та 5 напрямків, які перетинаються з ними. Три пріоритети – це реформа системи держпідтримки з акцентом на дрібних фермерів, завершення земельної реформи та реформа державних підприємств. А також – 5 головних напрямків: розвиток ринків збуту, органічне виробництво і нішеві культури, розвиток сільських територій, зрошення та безпека харчової продукції.

Мета реформ «3+5» – сильна процвітаюча галузь. А це – розвиток сільських територій, створення нових робочих місць, підвищення зарплатні та відрахувань до бюджету.

У результаті впровадження реформ «3+5» фермери мають стати конкурентоспроможними й успішними. Прибутковий малий і середній бізнес – це більше робочих місць і податків, які можна направити на нові школи, дитсадки, лікарні, заклади культури тощо. Розвиваючи села, ми значно підвищимо привабливість роботи і життя в них.

Реформи «3+5» дозволять максимально розкрити потенціал агропромислового комплексу України і вивести його на європейський рівень.

За інформуванням Держгеокадастру України